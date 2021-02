L'Ajuntament de Reus fa el primer pas per a la creació d'una comercialitzadora energètica pròpia. Aquest dimarts s'ha presentat la memòria que avala la viabilitat d'aquesta futura empresa municipal per generar i distribuir energia. La memòria fa un estudi a cinc anys vista, període durant el qual l'empresa subministrarà a l'Ajuntament i organismes autònoms, amb la voluntat que en un horitzó més enllà pugui obrir-se a la ciutadania en general. La memòria conclou que cal un operador que faci de lligam entre generació i consum. És per això que caldrà constituir una nova divisió dins de Reus, Serveis Municipals, societat de la qual en penja el servei d'aigües i els funeraris. El projecte se sotmetrà a votació en el ple d'aquest divendres.

La memòria recull que l'Ajuntament i les empreses municipals tenen anys d'experiència amb la instal·lació i gestió de plantes solars per a l'autoconsum de les seves dependències. Actualment a Reus hi ha set instal·lacions de plantes solars que generen 340 megawatts l'any, el 2% d'autogeneració del què la ciutat necessita per al seu autoconsum. Això suposa ingressar 65.000 euros l'any.

El regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio, ha reiterat que l'activitat és viable social, mediambiental i econòmicament, però que en cap cas la finalitat és la recaptació de beneficis. "No ens plantegem aquesta societat per generar beneficis, sinó per revertir-los en més plaques", ha dit. "Apostem perquè Reus creï el seu propi futur energètic", ha manifestat l'alcalde Carles Pellicer.

L'estudi econòmic fet durant el 2020, en base a l'exercici 2019, destaca que el consum del municipi, per megawatt/hora/any, s'eleva a 21.000, a raó d'un preu de 94,02 euros el megawatt/hora/any. Amb la nova societat energètica, s'estima que els costos podrien rebaixar-se fins als 82 euros. "Primer hem de buscar un soci o partner per comprar l'energia a un cost més baix", ha explicat Rubio. Posteriorment, "ja caminarem en solitari", ha afegit. Es disposa d'una partida 152.000 euros per constituir l'empresa municipal d'energia, on s'hi incorporaran dos treballadors tècnics.

Els primers anys de l’activitat

La memòria econòmica del projecte planteja els primers anys de d'activitat de l'empresa. En el primer any de funcionament, l’activitat es preveu deficitària, ja que no esta encara constituïda com a comercialitzadora i no disposa de cap ingrés. No obstant, l'estudi acredita que els anys successius es compensarà el resultat negatiu i l'activitat ja serà viable.

La tendència positiva s'accentua a l'incrementar la inversió pròpia, i posar en servei mes instal·lacions per generació pròpia i Km 0. La memòria recull que els objectius són avançar cap a un model energètic més sostenible, maximitzar la generació d'energia per mitjà de recursos renovables locals i reduir consum i costos de l'energia, amb mesures d'estalvi i fent un ús intel·ligent dels recursos.