El nombre de viatgers als allotjaments de turisme rural de Catalunya cau un 45,9% el 2020

Els allotjaments de turisme rural de Catalunya van rebre al voltant de 272.300 viatgers el 2020, un 45,9% menys respecte a l'exercici anterior. Segons les últimes dades recollides aquest dilluns per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), la major davallada es va produir en el nombre de turistes estrangers, que es va reduir un 79,1% interanual.

Pel que fa a la xifra de visitants catalans, aquesta va caure un 38,4%, mentre que el nombre de viatgers procedents de la resta de l'Estat es va reduir un 67%. Quant a les pernoctacions, els allotjaments de turisme rural en van registrar unes 800.600 el 2020, un 36,5% menys en comparació a l'any anterior. Per altra banda, que el grau d'ocupació per habitacions es va situar en el 23,5%.

Per marques turístiques, els establiments situats a la costa barcelonina i els territoris situats a la seva àrea metropolitana van ser els més afectats per les restriccions per fer front a la covid-19. Segons les dades de l'Idescat, el nombre de turistes en aquestes dues zones es va reduir un 58,5% respecte a 2019.

Pel que fa a la Costa Brava i la Costa Daurada, l'afluència de viatgers va caure un 44,8% i un 49,8% interanual, respectivament, mentre que al Pirineu i a les Terres de Lleida el nombre de turistes en allotjaments rurals va contraure's un 39,5%.