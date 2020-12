Cinc recomanacions per evitar el malbaratament alimentari durant aquest Nadal atípic

Les festes de Nadal seran, enguany, atípiques. Les trobades seran més reduïdes, amb els familiars amb qui convivim, i caldrà ser creatius per celebrar les reunions més nombroses a distància. Enviar productes al domicili d’altres familiars o organitzar trobades online per fer la sobretaula són algunes de les alternatives a les tradicionals reunions familiars.

Els experts del CETT-UB, centre universitari de referència en turisme, hoteleria i gastronomia adscrit a la Universitat de Barcelona, fan una crida a fer un consum sostenible i reduir el malbaratament alimentari durant aquestes dates. Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), a Europa el malbaratament alimentari se situa entre 280 i 300 kg per habitant i any i és, de fet, un dels problemes més presents a la societat.

Planificar els àpats, reaprofitar aliments o augmentar el consum de productes vegetals són algunes de les recomanacions dels experts per aquestes festes singulars. Felipe Celis, professor de gastronomia i expert en sostenibilitat alimentària, assegura que “la planificació és essencial per controlar el malbaratament alimentari i és la manera més efectiva per aconseguir-ho”.

1. Organitza els menús. Enguany les reunions i àpats seran més reduïts i, segurament, la previsió d’anys anteriors no ens servirà. Fer una planificació dels comensals i del menú ens ajuda a l’hora de cuinar i de fer la compra. En aquest sentit, és molt recomanable calcular amb anterioritat les quantitats exactes que necessitarem per a fer les racions i no comprar un excés de menjar que no farem servir.

2. Fes un calendari. És una època en la qual es concentren celebracions en pocs dies de diferència. Si tenim clar quan serà cada àpat podrem planificar quan anar a fer la compra i no acumular massa aliments a la nevera, així es conservaran millor. Això ens ajudarà també a comprar a consciència els productes que ens fan falta i evitar comprar amb excés.

3. Aprofita-ho tot. A l’hora de planificar els menús, podem pensar en plats que ens permetin utilitzar aliments que tenim al rebost o reaprofitar aliments d’altres àpats. Els canelons, les cremes o els estofats són algunes receptes de reaprofitament molt útils per aquestes dates.

4. Aposta pels productes vegetals. Tot i que durant aquestes festes, per tradició, ens inclinem més per la carn o el peix, augmentar el consum de fruites i verdures és clau per a ser sostenibles. Carxofes confitades com a aperitiu, canelons de verdures de temporada de primer, verdures rostides amb una picada d’avellanes com a acompanyament de la carn o fruita fresca marinada amb herbes de postres són algunes de les idees a tenir en compte.

5. Tot es pot guardar. Si acabem els àpats i n’hem fet de més, sempre ho podem guardar per més endavant. Cal, però, que els aliments es refredin ràpid i, per això, és útil posar-los a la nevera en envasos més petits. Aprofita per repartir-los entre els comensals o congela’ls per gaudir del dinar de Nadal en un altre moment.