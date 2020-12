Antifrau va veure irregularitats en una vintena d’organismes públics fins al juny

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) va tancar durant el primer semestre d'aquest any un total de 22 investigacions a organismes públics per suposades irregularitats, cinc de les quals van quedar arxivades i 17 van concloure amb un informe raonat, un document de recomanacions o directament comunicades a la fiscalia, els jutjats o altres autoritats administratives competents. Entre les institucions investigades hi ha el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Aigües Ter-Llobregat (ATLL), TMB, el Consell Comarcal del Barcelonès, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i el Consorci Català de Desenvolupament Local, a més de 14 ajuntaments.

La majoria de casos són per qüestions urbanístiques, de contractació pública o de contractació de personal. En el cas de Treball, s'investiga el possible ús irregular de fons públics per un tracte de favor del Servei d'Ocupació de Catalunya a una empresa que va rebre una subvenció per lluitar contra l'atur juvenil i no va complir les bases de la convocatòria. TMB hauria restringit la lliure competència a l'hora de licitar i adjudicar un contracte de serveis. El Consell del Barcelonès, a través de Regesa, hauria adjudicat directament alguns contractes sense seguir les normes públiques.

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATLL) té dues investigacions tancades i comunicades a les autoritats competents. Una per dos contractes de serveis a una empresa contractista i una altra per la possible incompatibilitat i conflicte d'interès d'un treballador municipal que va prestar serveis a l'ATLL.

L'ACM i el CCDL van signar un acord marc amb un únic adjudicatari per al servei d'assessorament i mediació d'assegurances que es va ampliar a molts ens locals, cosa que podria restringir la lliure competència. Finalment l'ICGC s'ha investigat per contractar serveis propis a una empresa entre el 2007 i el 2013 amb "importants sobrepreus", incoherències, irregularitats en les ordres de comanda dels encàrrecs, fraccionaments injustificats i significatives demores en la publicació dels plànols encarregats.

Pel que fa als ajuntaments, destaca el de Guissona (Segarra), amb dos casos oberts. Un és pel suposat tracte de favor a un empleat municipal que va passar de laboral temporal a funcionari sense cap procés selectiu que garantís els principis de publicitat, mèrit i capacitat. El consistori també va adquirir una sèrie de productes que, aparentment, no eren necessaris pels serveis municipals. El proveïdor, a canvi, hauria lliurat diversos regals a un regidor, que els hauria acceptat.

També s'han enviat a altres institucions les investigacions als ajuntaments de Sant Hipòlit de Voltregà (Osona), Bescanó (Gironès), Vilanova del Vallès, Aiguamúrcia (Alt Camp), Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat.

A més, hi ha una investigació conjunta oberta als ajuntaments del Morell, Constantí, Perafort i Vilallonga del Camp (Tarragonès), per haver suposadament adjudicat amb tracte de favor uns contractes de serveis determinats i recurrents sota la forma de convenis de col·laboració, eludint l'aplicació de les normes de contractació pública.