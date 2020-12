La compravenda dels terrenys de Hard Rock, ajornada fins que no es modifiqui el pla urbanístic anul·lat pel TSJC

El Govern ha decidit ajornar la compravenda dels terrenys del CRT de Vila-seca i Salou per al projecte Hard Rock fins que no es modifiqui el planejament urbanístic (PDU) anul·lat pel TSJC. El termini vencia aquest dimarts però ara el nou escenari estableix que la compravenda es farà en un màxim de dos mesos un cop s'hagi aprovat definitivament el pla. Dins d'aquest termini l'Incasòl comprarà els terrenys a La Caixa per 120 milions d’euros i després els vendrà de forma "immediata" a Hard Rock, segons l'executiu. A més, l'operació quedarà condicionada al fet que la multinacional subscrigui una assegurança per cobrir una possible retaxació dels terrenys expropiats. Una qüestió a la qual l'empresa s'ha compromès, segons el Govern.

Amb la decisió adoptada pel Govern aquest dimarts, la compravenda dels terrenys del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) queda condicionada a l'aprovació del nou planejament urbanístic que ha de reubicar les zones verdes, els espais lliures i d'equipaments que, segons el PDU anul·lat pel TSJC, s'incloïen dins una zona de risc químic. El tràmit de la modificació, l'aprovació provisional i la definitiva podria allargar-se prop d'un any, segons fonts de l'executiu.

El 27 de febrer l'empresa es va comprometre a adquirir els terrenys no més tard del 5 de maig, però uns dies abans d'aquest termini va demanar una primera pròrroga per l'impacte econòmic que la pandèmia estava tenint en la companyia i el Govern li va donar marge fins el 5 d'octubre. A mitjan setembre, però, Hard Rock va tornar a demanar més temps i el Govern va establir el 15 de desembre.

Després de la sentència del TSJC, però, el Govern subratlla que fins que la modificació del PDU no estigui aprovada els terrenys no tindran les característiques pròpies del sòl considerat urbà. Així, ha acordat que un cop s'arribi a aquest requisit, l'Incasòl comprarà els terrenys per 120 milions a Criteria -el hòlding d'inversions de La Caixa que ostenta la propietat del sòl- i els vendrà posteriorment de forma "immediata" a Hard Rock, en un termini màxim de dos mesos a comptar des de l'aprovació definitiva del nou PDU.

El Govern es blinda davant una possible retaxació del sòl

A més, l'operació de compravenda també quedarà condicionada al fet que la multinacional nord-americana subscrigui una pòlissa d'assegurança que cobreixi l'eventual risc derivat de les sol·licituds de retaxació de les finques d'aquest àmbit que es van expropiar amb motiu de la construcció de PortAventura. Cal recordar que els antics propietaris van interposar un contenciós davant el nou ús que es vol donar a les finques. Segons el Govern, però, l'empresa "ja ha expressat el seu compromís en aquest sentit".

D'altra banda, el Govern també ha autoritzat l'Incasòl a negociar els termes de les escriptures de compravenda, que s'hauran d'aprovar prèviament pel Consell Executiu. Fins ara, l'únic esborrany del contracte que havia transcendit preveia que en el moment de formalitzar-se el contracte de compravenda la multinacional nord-americana només abonés el 20% de la factura -24 milions més IVA-. També establia que el 70% de l'operació -84 milions- el pagués quan es fes la publicació definitiva dels plans de millora urbana (PMU) al DOGC i, el 10% restant -12 milions-, quan es fes la reparcel·lació.

Segons aquest mateix contracte que el Govern revisarà, l'empresa també es reservava durant deu anys l'opció de vendre l'espai per 120 milions i la Generalitat tindria l'obligació de recomprar-lo. Tot plegat estava subjecte a diverses clàusules: que una sentència declarés nul·la o retallés el redactat final del PDU -tal com va fer al setembre el TSJC-, que Hard Rock no arribés a adquirir la llicència per al casino, que es reduís l'edificabilitat del sector o que no es complissin les dates d'aprovació i construcció proposades.

La consellera Budó ha explicat que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, preveu donar més explicacions d'aquest acord de Govern durant la visita que farà aquest dimarts a la tarda a les obres de la C-51 a Vilardida, a l'Alt Camp.