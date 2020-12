Colau diu que el Biomarket de Mercabarna és “essencial” perquè els aliments ecològics “no siguin un luxe”

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que el nou Biomarket impulsat per Mercabarna és "essencial" per apropar els aliments ecològics i sostenibles a la població i que "no siguin un luxe per a uns pocs". Així s'ha expressat en la inauguració del Biomarket, que és el primer mercat majorista a l'Estat d'aliments exclusivament ecològics.

Durant la presentació, Colau ha defensat que el nou mercat és "un pas importantíssim" perquè els productes ecològics passin a ser "una norma" en l'alimentació diària. En aquest sentit, ha reivindicat el paper de Mercabarna en aquesta tasca i ha lloat la seva "aposta clara i decidida" per avançar cap a un model alimentari sostenible i saludable.

Segons l'alcaldessa, l'alimentació sostenible és "una de les peces clau" de la lluita contra l'emergència climàtica i ha insistit que la ciutadania "ho demana". En aquest sentit, ha celebrat que el Biomarket precisament facilita l'accés "a tothom" als productes ecològics i saludables.

D'altra banda, l'alcaldessa ha apostat per construir "un nou pacte entre el camp i al ciutat" perquè, com ha alertat, les dades apunten que cada deu anys es perd més del 10% de la pagesia catalana. "Barcelona tenim una responsabilitat i alhora una grandíssima oportunitat econòmica per a la ciutat, la regió metropolitana i el país en impulsar aquest canvi de model", ha dit. A més, ha avisat que si no es camina cap a una alimentació sostenible "tindrem molt més complicat el futur".

Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible

Colau també ha recordat que just la setmana passada es va anunciar que el 2021 Barcelona serà la Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible. Segons l'alcaldessa, el Biomarket mostra "amb fets concrets" que la ciutat treballa "seriosament" en aquesta direcció. "No volíem que la capitalitat fos només una cimera on a l'octubre vinguessin alcaldes a fer una declaració conjunta, volem que la capitalitat acceleri els processos ja en marxa", ha insistit.

Segons l'alcaldessa, el Biomarket és "un dels projectes centrals" d'aquesta capitalitat per tal de "transitar" a un nou sistema alimentari". "No és una improvisació, no és una acte puntual; és una grandíssima notícia", ha remarcat.

Donar resposta a la demanda

Per la seva banda, la directora general de Comerç de la Generalitat, Muntsa Vilalta, ha celebrat que el Biomarket neix per donar resposta a la creixent demanda de productes ecològics i ha apuntat que durant la pandèmia el 84% dels consumidors van escollir el producte de proximitat. En aquest sentit, ha dit que el coronavirus ha fet prioritzar el producte local i ha fet que els consumidors siguin "més ètics i conscients".

La regidora i presidenta de Mercabarna, Montserrat Ballarín, ha dit que el nou Biomarket fa que Barcelona sigui "una ciutat pionera" en la innovació en l'àmbit de la distribució i el comerç alimentari" i ha celebrat aquesta "aposta estratègica". Per la seva banda, el president de Mercasa, José Ramon Sempere, ha lloat la tasca de Mercabarna durant la pandèmia i ha explicat que gràcies a les instal·lacions o es va partir per l'abastiment fonamental.

El Biomarket

El Biomarket, impulsat per Mercabarna, és el primer mercat majorista d'aliments frescos ecològics de l'Estat, així com el primer d'Europa que fa una concentració d'empreses hortofrutícoles. Té una superfície total de 8.900 metres quadrats. La previsió del nou mercat és centralitzar el 20% del comerç de fruites i hortalisses, que equival a unes 23.662 tones anuals. Una xifra que s'espera incrementar fins el 50% del consum a partir del 2031. La inversió total que ha suposat la construcció del mercat ha estat de cinc milions d’euros.



Hi ha 21 parades de venda majorista (16 parades de 131 metres quadrats per a empreses majoristes; dos de 130 metres quadrats per a cooperatives agràries, tres de 57 metres quadrats per a empreses de multiproducte), i una zona de venda directa per a nou productors locals d'aliments ecològics amb espais rotatius, de 131 metres quadrats.