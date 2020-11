Unió de Pagesos i Espigoladors col·laboren en la recuperació de la pèrdua alimentària en la producció primària

Les dues entitats també treballen en la 'Guia de pràctiques correctes d'higiene en l'espigolament de la producció primària agrícola'. En aquest sentit, Unió de Pagesos farà que aquesta guia sigui validada per l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària i la Fundació Espigoladors és compromet a seguir-ne els procediment i recomanacions.

Per la seva part, Espigoladors es compromet a la distribució gratuïta dels productes obtinguts de les autoritzacions d'espigolament a entitats socials que atenen persones en situació vulnerable, així com d'informar de les activitats d'espigolades i mantenir la traçabilitat en la canalització de les donacions d'aliments.

A la vegada, ambdues entitats treballen en la Guia de pràctiques correctes d'higiene en l'espigolament de la producció primària agrícola per assegurar que el producte que arribi al consumidor compleixi els requisits de seguretat exigits als professionals agraris. Amb el conveni subscrit aquest dilluns, Unió de Pagesos es compromet a potenciar que la pagesia autoritzi l'espigolament, la recollida, tria o redistribució de minves i excedents descarts del circuit comercial com a productes gratuïts.

Unió de Pagesos i la Fundació Espigoladors han signat aquesta setmana un conveni de col·laboració per fomentar la recuperació d'aliments a través de l'espigolada, és a dir de la recollida i/o redistribució de productes hortícoles i fructícoles provinents dels aliments que han quedat al camp després de la collita principal o les collites sembrades no recollides.

×

: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació