Els principals dirigents d’IQOXE esquiven la comissió d’estudi de la petroquímica del Parlament

Els principals dirigents d'IQOXE han evitat comparèixer en la sessió d'aquest dimarts de la comissió d'estudi de la seguretat del sector de la petroquímica de Tarragona del Parlament. Tot i que estaven explícitament citats, José Luís Morlanes -director general d'IQOXE- i Ricardo Leal -accionista majoritari de l'empresa-, no han comparegut. Sí que ho ha fet el cap de la planta d'òxid d'etilè, Ferran Cabré, que ha assegurat que el dia de l'accident, el 14 de gener, l'empresa tenia un Pla d'Autoprotecció (PAU) "en vigor". Una afirmació que no es correspon amb el que va manifestar la Direcció General de Protecció Civil a preguntes del Síndic de Greuges, ni tampoc amb el que va reconèixer la pròpia IQOXE, que va assegurar que no el tenia.

Des de l'organisme administratiu es va apuntar que els PAU presentats per l'empresa el 2017 i el 2018 van tenir informes tècnics desfavorables i que, per tant, no van ser validats. Fins i tot la mateixa empresa va reconèixer a l'ACN que el dia de l'accident no en tenia cap d'homologat, però ho va atribuir a la lentitud de l'administració a l'hora de validar-los.

En diligències judicials del 'cas IQOXE' dutes a terme pels Mossos d'Esquadra també s'apuntaria que "IQOXE La Canonja ha estat operant des de l'inici de la seva activitat sense un Pla d'Autoprotecció homologat, amb el coneixement tant de la pròpia empresa com de l'administració competent".

En la seva compareixença, Cabré ha fet una explicació tècnica de com funcionen les plantes d'òxid d'etilè i les de derivats, i ha defensat les inversions tecnològiques que ha fet la companyia en els últims anys. A més ha reiterat el compromís expressat per la companyia de no tornar a operar amb la tecnologia del reactor sinistrat ni tampoc de fer servir el metanol com a matèria prima en cap altre procés industrial. Cabré ha estat assistit en la seva declaració pel portaveu d'IQOXE, Javier Fontcuberta.

La sessió ha estat telemàtica i hi ha hagut nombrosos problemes tècnics, un fet força habitual a la comissió. Diputats de la majoria de grups han lamentat l'absència de Morlanes i Leal, alhora que han agraït el testimoni de Cabré. Els representants han traslladat diverses preguntes, moltes d'elles relacionades amb possibles causes de l'explosió, la seguretat de la planta, la bunquerització de la sala de control, processos industrials o les condicions de treball.

Cabré, però, ha estat breu en el torn de respostes. Ha estat aleshores quan ha parlat del PAU, ha reiterat que "l'accident va ser imprevisible", ha remarcat que la companyia havia superat totes les inspeccions i que estan estudiant l'estudi de DNV GL encarregat pel govern. També ha lamentat que "moltes de les preguntes són més pròpies d'una comissió d'investigació que d'estudi". Les afirmacions les ha fetes principalment a partir de llegir frases curtes, i moltes de les preguntes dels diputats han quedat sense resposta. Cabré ha finalitzat dient: "no sé si amb això he contestat". Els diputats han renunciat a repreguntar.