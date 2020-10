Webinaris informatius oberts a la ciutadania sobre les accions municipals per reactivar l'economia

Sota el nom de seminaris web "Barcelona mai s'atura, reactivem l'economia" durant els mesos d'octubre i novembre s'organitzaran telemàticament sessions obertes i gratuïtes sobre economia social i solidària, mesures adreçades al talent internacional, promoció de ciutat, empresa, turisme, ocupació, comerç, mercats i emprenedoria.



El cicle de sessions "Barcelona mai s'atura, reactivem l'economia" començarà dijous 15 d'octubre amb el seminari web "L'Economia Social i Solidària mai s'atura: Com estem ajudant el sector?", on responsables municipals de l'àmbit de l'ESS explicaran com s'està donant respostes a la crisi sòcio-econòmica des de la política pública municipal d'impuls de l'Economia Social i Solidària (ESS).



En total, se celebraran 8 sessions informatives i online, on els diferents responsables municipals i altres experts de cada àmbit explicaran les eines disponibles per recuperar l'activitat econòmica i respondran dubtes que sorgeixin. L'objectiu és apropar al màxim i també de manera digital i activament les mesures en marxa i les opcions a l'abast de les persones emprenedores, que busquen feina, autònomes, etc. per ajudar al màxim a fer front a la crisi econòmica causada per la Covid-19.



Les sessions requereixen inscripció prèvia i es presenten sota els següents epígrafs: Oportunitats de millora del comerç de proximitat: digitalització i Marketplace (3 de novembre); "Reset turístic. Nou escenari, noves oportunitats" (4 de novembre); "L'economia de Barcelona mai s'atura"(5 de novembre); "L'ocupació de Barcelona mai s'atura" (11 novembre), i "Mesures municipals per a la reactivació dels mercats" (12 de novembre). En dues sessions més s'abordaran mesures genèriques d'impuls a l'economia i accions de promoció de la ciutat amb els títols de "Barcelona never stops" (19 octubre) i "Barcelona's self-employed professionals never stop" (22 d'octubre). Aquests dos webinars estaran especialment adreçades a la comunitat internacional i organitzades en el marc del Barcelona Expat Week organitzat per l'Ajuntament de Barcelona enguany fent un pas endavant ambiciós en l'agrupament del talent internacional, que té el seu antecessor en el Barcelona Community Day.

