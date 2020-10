Antifrau presenta una guia per reduir els 12 possibles riscos en la contractació pública

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha presentat aquest dimecres una guia per a la prevenció de riscos en la contractació pública. La guia és una eina interactiva que ha de permetre gestionar els riscos que comporta aquest àmbit i garantir que els recursos i la capacitat de decisió prioritzen l’interès públic per sobre dels interessos privats. En concret, la guia descriu quatre possibles tipus de risc en cadascuna de les tres fases de la contractació: preparació, licitació i execució. El document va dirigit tant a experts com novells en la contractació pública.

El director adjunt de l'OAC, Joan Xirau, ha recordat que el 36% de les investigacions d’Antifrau estan relacionades amb la contractació pública, i el 21% amb els conflictes d’interès, que sovint també estan vinculats amb la contractació. "Més enllà de la nostra institució, constatem que la contractació pública és subjecte de moltes investigacions judicials; per tant, ha de ser un objecte d’especial atenció, i, a més, la Llei de contractació pública concreta actuacions de vigilància activa”, ha explicat.

El director adjunt d’Antifrau ha posat en relleu el treball conjunt de la pròpia institució amb els professionals públics i les organitzacions d’aquest àmbit. "Els mèrits de l’Oficina han estat els de saber preguntar bé. També hi hem abocat molts recursos, però sense les aportacions externes aquest treball no hauria estat possible", ha reconegut.

La tècnica de Prevenció d’Antifrau i coordinadora del projecte, Anabel Calvo, ha estat l’encarregada de presentar la 'Guia per a la integritat en la contractació pública'. El projecte va més enllà del procés de contractació en sí mateix perquè “no només volíem veure els factors que generaven riscos per a la integritat, també els factors que perpetuen aquests riscos”, ha dit Calvo. També ha destacat el treball de recerca que s’ha fet des d’Antifrau, els tallers amb servidors públics, dos tallers de contrast amb càrrecs polítics, i reunions amb experts de la contractació pública en àmbits de l’obra publica o les tecnologies de la informació.

Acte seguit ha intervingut la consultora de Prevenció d’Antifrau, Lara Baena, que ha explicat els diversos usos dels recursos que ofereix la guia. “La guia interactiva s’adreça a tres tipus principals de perfils: a persones interessades sobre la contractació pública però que no saben res sobre el tema, que poden trobar al menú inferior de navegació l’explicació dels conceptes clau i preguntes i respostes; a persones que porten molts anys treballant en la contractació pública i potser han viscut una experiència de risc, i per a elles hem creat un atles de riscos molt extens, les 12 àrees de risc amb factors interns i externs a les pròpies organitzacions; i per últim, al creixent grup de persones encarregades de crear un pla d’integritat, un pla de gestió de riscos, responsables del compliment normatiu o responsables d’un servei de contractació”.

Després Baena ha explicat les 12 àrees de risc. La consultora de Prevenció ha detallat que cada fase de contractació té quatre àrees de risc. Les fases de contractació són tres: la fase d’impuls i preparació, la fase de licitació, i la fase d’execució. D’altra banda Baena ha dit que en totes les àrees existeixen vulnerabilitats que fan possibles els riscos, els riscos en sí mateixos com no detectar conflictes d'interès o ofertes de suborns, les pràctiques associades i els factors de risc que poden ser interns, que és on la institució pot actuar, i els externs, que s’escapen del seu control.

Sobre els factors de risc, Baena ha remarcat que poden ser personals (comuns a les 12 àrees de risc), organitzatius (deguts a possibles disfuncions organitzatives), procedimentals, potenciadors (poden animar a les persones vinculades a incórrer en irregularitats, com per exemple un històric de molts casos d’irregularitats), i perpetuadors, que són els mecanismes que fan possible que l’acte irregular es repeteixi en el temps.

D’altra banda, Anabel Calvo ha explicat les diverses fases del procés de gestió de riscos i la importància de la seva aplicació perquè “el risc zero no existeix, les institucions que gestionin els riscos estaran més blindades i preparades davant aquests casos”. La tècnica de Prevenció ha detallat que la primera fase és aquella d’identificació, que comença amb la creació d’un llistat dels riscos probables, i que la guia ofereix eines i recursos que ho faciliten i explica els passos a seguir per assolir l’objectiu amb un recordatori de quin hauria de ser el resultat.

Calvo ha explicat que la segona fase és la d’anàlisi, on s’analitzen les raons que fan probable que els riscos puguin arribar a esdevenir, i que la tercera és la d’avaluació, que permet dissenyar mesures preventives i contingents. La coordinadora del projecte ha finalitzat la seva intervenció explicant la fase de tractament, la quarta, que és on es planifiquen les mesures que s’han de dur a terme, i la cinquena i darrera fase de seguiment, que ha de ser periòdic i ha de permetre valorar l’efectivitat de les mesures.

Un cop acabades les ponències s’ha iniciat un torn de preguntes i respostes, on el cap de Formació d’Antifrau, Jordi Tres, ha dit que “iniciar un procés d’identificació de riscos en la contractació pública és un símptoma de fortalesa i valentia d'una institució pública”. Baena ha destacat que “un procés de gestió de riscos tindrà 'tempos' diferents en funció de la cultura organitzativa, del grau de compromís per part dels responsables de la institució" i afegeix que és un treball de fons que acaba generant un canvi”.

El director adjunt d’Antifrau, Joan Xirau, ha clos l’acte destacant la importància de l’expedient electrònic en el procés de contractació pública i ha reclamat una major professionalització de les persones responsables dels processos contractuals.