Fridays for Future convoca una seguda aquest divendres a Barcelona per un model laboral més just i sostenible

Fridays for Future ha convocat una seguda aquest divendres a la tarda al Passeig de Gràcia de Barcelona per reclamar un model de treball més just i sostenible. L'acció s'emmarca en el Global Action Day i s'ha convocat tenint en compte la situació de pandèmia. Per això, hi haurà un aforament màxim de 500 persones, es mantindrà la distància de seguretat, s'haurà de portar mascareta i es repartirà gel hidroalcohòlic.

Per tal de garantir aquestes mesures, les persones que hi vulguin participar s'hauran d'inscriure a través d'internet. Un dels portaveus del moviment, Abel Ruiz, ha explicat que és evident "que cal un canvi de rumb" per posar fi a la "precarietat, la desigualtat i la destrucció del territori" de l'actual sistema.

L'acció es desenvoluparà al Passeig de Gràcia entre els carrers Diputació i Consell de Cent. Els participants es repartiran en quatre blocs: Futur Digne, Treball Digne, Vida Digna i Justícia Climàtica. Cadascun d'aquests blocs està pensat per a un perfil de participant, així el primer és per a generacions futures i persones migrades, el segon per a sindicats i col·lectius del treball, el tercer per a col·lectius ecologistes i altres col·lectius i el darrer per a la població en general. Els organitzadors han afirmat que l'acció està oberta a tothom i que la inscripció es pot fer de forma individual o col·lectiva.

Naiara Fernández, també portaveu de Fridays for Future, ha afirmat que la crisi de la covid ha posat de manifest la "vulnerabilitat" del sistema però ha afegit que "no és causa sinó conseqüència d'un sistema que ha declarat la guerra a la vida". Ha criticat que l'actual model "només pensa en el benefici econòmic" i la covid "obliga a repensar-lo" en totes les seves vessants.

L'acció se centrarà en la necessitat de caminar cap a un nou model de treball que "reinventi" les maneres de treballar i que garanteixi una millora de la vida dels treballadors i treballadores. Ruiz ha insistit que aquest nou model és la única manera de sortir de la crisi provocada per la pandèmia i ha apuntat que també "ha de tenir en compte el planeta". Entre d'altres, ha afirmat que és necessària una transició industrial "que no deixi ningú enrere" o l'aposta per un sistema de producció de proximitat i sostenible.

També ha situat en el punt de mira el model de turisme "que precaritza les treballadores" i ha posat en valor que aquest estiu els ciutadans han pogut gaudir d'espais a les seves ciutats o pobles "que se'ls havien negat" fins ara. D'altra banda, els impulsors de Fridays for Future Barcelona han destacat la importància dels sectors públics i han reclamat que és imprescindible "consolidar-los i ampliar-los".

Ruiz ha reconegut que la pandèmia no permet fer les mobilitzacions multitudinàries que es venien fent i que serveixen per visualitzar i posar a l'agenda les protestes. Tot i això, ha alertat els responsables públics que no s'aturaran i que si cal pujaran el to de veu. "Ens haurien de tenir por perquè no marxarem fàcilment", ha manifestat.