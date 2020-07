Constraula, l’empresa especialitzada en serveis urbans de Sorigué, inaugura nova seu sostenible i d’alta eficiència energètica. L'empresa, amb una forta implantació a la demarcació de Barcelona on treballa des de fa més de tres dècades, es troba en ple desenvolupament de negoci. La seva plantilla ha crescut en els últims anys un 60%. Constraula manté, així, un compromís pel territori on l'empresa està implantada.

La nova seu, situada en una parcel·la de 1.543 m² al districte de Sant Andreu de Barcelona, ha estat construïda a partir de la rehabilitació integral i energètica d'una construcció existent. La nova seu de Constraula forma part del Pla Estratègic 2020 de Sorigué, que busca assegurar el creixement sostenible del grup empresarial, a través de la millora en el servei al client, l'aposta per augmentar l'eficiència del negoci i l'enfortiment en els territoris on actua.

Les diferents mesures d'eficiència energètica incorporades en el disseny de l'edifici han estat: la rehabilitació d'un edifici existent, la construcció d'instal·lacions eficients, l'aprofitament de les energies renovables, la implantació d'un sistema de gestió de les instal·lacions per a un manteniment i control eficient, i places d'aparcament per a vehicles elèctrics.

L'edifici ha aconseguit una qualificació energètica A amb zero emissions de CO2 associades. Durant la rehabilitació s'ha seguit un dels estàndards de certificació de sostenibilitat més exigents que ha permès l'obtenció del segell BREEAM, amb una qualificació de “molt bo”.

La rehabilitació integral de l'edifici, la construcció original del qual data de 2004, va ser duta a terme el 2019. L'edificació final té una superfície construïda de 4.530,27 m². La opció de rehabilitar un edifici existent, i no construir-ne un de nou, és part d'una estratègia de sostenibilitat, en tant que ha permès aprofitar l'ús del sòl prèviament construït com l'estalvi de materials de l'estructura i tancaments, així com l'energia embeguda en aquests materials.

La nova seu incorpora una instal·lació d’autoproducció d'electricitat amb energia solar fotovoltaica amb 270 panells, que suposen un total de 78,3 kWp instal·lats i que cobreixen la major part de la coberta, de 852,63 m². Amb aquesta instal·lació es preveu arribar a cobrir el 100% del consum elèctric de l'edifici.

L'edifici disposa a més de 66 places d'aparcament per a vehicles. En 30 de les places s' hi han instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Aquesta acció és un clar posicionament a favor de la mobilitat elèctrica, que serà alimentada directament amb energia solar fotovoltaica autoproduïda per l'edifici.

Les característiques sostenibles de l'edifici han permès que l'empresa pugui organitzar-se de manera òptima durant l’estat d'alarma i posteriorment. Les instal·lacions de Constraula permeten implementar totes les mesures de protecció i seguretat excepcionals en l'escenari sanitari actual per garantir la protecció del seu equip humà. L'empresa ha pogut implementar des d'un primer moment la distància de seguretat mínima exigida, sistemes de ventilació adequats, nous protocols de neteja i desinfecció d'espais, limitació de l'ús d'espais compartits, així com l'ús d'equips de protecció com mascaretes, entre altres.