Creen una targeta metropolitana per fidelitzar i incrementar els usuaris dels punts verds i les deixalleries

L'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, conjuntament amb la resta de municipis metropolitans, han creat una targeta de la Xarxa Metropolitana de Deixalleries per augmentar el nombre d'usuaris. Amb aquest carnet es podran registrar els usos anuals d'aquests punts i es bonificaran fins a un 14% les taxes de recollida i tractament de residus.

La recollida selectiva al conjunt dels municipis metropolitans és actualment del 38% i l'objectiu, d'acord amb la legislació europea vigent, és arribar fins al 55% al 2025. La sol·licitud d'aquesta targeta es pot tramitar en línia a través del web de l'AMB i també de forma presencial a les deixalleries o punts verds metropolitans aportant un rebut recent de l'aigua.

La bonificació de taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) i la taxa municipal de recollida de residus generats als domicilis, en el cas de Barcelona, s'aplicarà d'un any per l'altre. D'aquesta manera, el nombre de visites realitzades durant un any es reflecteix en l'import de les taxes de l'any següent. La reducció del cost de les taxes pot arribar a ser del 14% si es fan 15 o més sos durant un any.



Actualment, la mitjana metropolitana de recollida selectiva se situa al voltant del 38% i a Barcelona aquest índex se situa al voltant del 40%. L'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de manera conjunta amb la resta de municipis metropolitans, s'han proposat "reduir la generació de residus tant a les llars com als comerços, millorar els índexs de recollida selectiva i per tant, el tractament de residus, reduir els costos en el tractament de residus i augmentar i fidelitzar els usuaris de punts verds i deixalleries.