El consumidor de la postpandèmia serà més ètic i més digital. Aquesta és una de les conclusions a què ha arribat l’Agència Catalana del Consum (ACC) en l’estudi ‘Impacte de la crisi de la Covid-19 en els hàbits de consum a Catalunya en el post-confinament’. En l’informe, elaborat amb el grup de recerca Factor Humà: Organitzacions i Mercats de la Universitat Rovira i Virgili, l’ens constata que ja hi ha nous hàbits i noves pautes entre els consumidors arran de la crisi sanitària i analitza com això modificarà el teixit empresarial.

“Hem volgut aportar llum i coneixement amb l’objectiu d’identificar els nous hàbits i pautes de consum que han sorgit arran de la crisi sanitària”, ha apuntat la directora de l’ACC, Beth Abad. L’estudi complementa l’enquesta que ha impulsat la mateixa ACC per conèixer com és el consum de la població catalana i s’emmarca en el Pla Estratègic 2019-2023 de l’ens, que contempla actuacions que apostin per la recerca, el coneixement, la innovació i la difusió per tal d’impulsar eines a l’abast de les persones consumidores, de les empreses, les entitats i les administracions i millorar-ne la informació, la formació i la sensibilització.

Més comerç local i socialment responsable

Així, en l’estudi l’ACC demostra que s’han accelerat tendències de consum, com la preferència creixent pels comerços locals i socialment responsables, per la compra de productes saludables de forma conscient i una clara reducció en el malbaratament d’aliments. Alhora, l’ens constata l’aposta per la digitalització.

En aquest sentit, a l’estudi els experts també remarquen que, durant les diferents etapes de la crisi, des del confinament i tancament inicial fins a la lenta reobertura per fases del país, “els patrons de comportament dels consumidors han anat evolucionant”. I per això, fan notar que és molt difícil predir quins canvis hi haurà a partir d’ara en el comportament dels consumidors, quins comportaments quedaran arrelats i continuaran en un futur i quins hàbits nous, adquirits com a resposta a la crisi, desapareixeran.

“Caldrà veure si amb el temps es consoliden les tendències que ens dibuixa l’estudi, ja que el seu abast dependrà de factors diversos, com ara l’impacte de la crisi sanitària en l’economia o, entre d’altres, de la capacitat i l’adaptabilitat a la nova normalitat per part d’empreses i consumidors”, detalla Abad.

El teletreball impacta en els hàbits de compra

“El que sí sembla que ha vingut per quedar-s’hi és el teletreball i tot apunta que aquest fet tindrà un impacte en els nostres hàbits de compra”, ha remarcat la directora de l’ACC. Tanmateix, els experts apunten en l’informe que hi haurà altres actituds que s’aniran refredant a mida que la situació sanitària progressi, com ara l’exigència per part del consumidor d’un consum segur o l’aparició de la compra de pànic. Per tal de realitzar un seguiment en l’evolució de les tendències de consum, Abad ja ha anunciat que s’apostarà per realitzar, “més endavant” un nou estudi de recerca.

També s’observen dos aspectes que han nascut amb la crisi, però que no està clar que durin en el temps: les noves actituds circumstancials, tant positives com negatives, i la crisi econòmica. I és que, tot i que sembla que el consumidor cada vegada té més consciència de la importància de fer un consum més ètic, durant la crisi a l’estudi l’ACC també ha detectat actituds negatives, com ara el descens del reciclatge. “A més, la davallada del poder adquisitiu de moltes famílies podria acabar provocant un nou canvi de prioritats, amb compres centrades en el preu”, apunten a l’ens.

“El consum responsable depèn de tothom”

Davant les conclusions de l’estudi i amb l’objectiu de fomentar i reforçar actituds ètiques envers el consum, de manera que sigui sostenible, de proximitat, crític, solidari, conscient, i no sexista, la Generalitat, a través de l’ACC, ha endegat aquest mes de juny la campanya El consum responsable depèn de tothom.

La nova campanya, que es difon durant aquest mes de juny a les xarxes socials de la institució i al seu canal de YouTube, consta de tres històries en les quals els personatges reflexionen sobre el consum responsable. L’objectiu és fer pensar la ciutadania, “d’una manera amena i empàtica”, sobre les accions i decisions quotidianes que tenen relació amb un consum més responsable.