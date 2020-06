Més del 60% de les reclamacions dels consumidors per la pandèmia són per afectacions en el transport aeri

Durant els mesos de març, abril i maig, l’Agència Catalana del Consum (ACC), organisme adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement, ha rebut un total de 2.172 reclamacions per afectacions relacionades amb les mesures preses per fer front a la Covid-19. D’aquestes, el 61,7% són per afectacions en el transport aeri, principalment per la cancel·lació de vols i la manca de voluntat de les companyies aèries de reemborsar els imports dels bitllets pagats per les persones consumidores.

Davant d’aquesta problemàtica, l’ACC recorda a les companyies aèries l’obligatorietat de donar compliment al Reglament Europeu 261/2004, que indica el dret de les persones consumidores al reemborsament dels diners en cas de cancel·lació del vol, i alerta de sancions en el cas que es detectin males pràctiques comercials al respecte.

Des de l’inici de la declaració de l’estat d’alarma, l’Agència Catalana del Consum ha traslladat al Ministeri de Consum, en les diverses reunions que ha mantingut, aquesta problemàtica que afecta els drets de les persones consumidores i ha demanat, tant al Ministeri com a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), que actuessin amb rigor i contundència en exigència del compliment de la normativa aplicable.

Aquest passat dilluns, en la última reunió sectorial amb les comunitats autònomes, el Ministeri va comunicar que sol·licitarà l’acció de cessació contra diverses aeroliníes per incompliment en la informació que ofereixen als viatgers sobre els seus drets davant la cancel·lació de vols.

Pel que fa a la totalitat de reclamacions que ha rebut l’ACC (6.332), el 34,3% són per afectacions derivades de la COVID-19. La majoria estan relacionades amb l’àmbit dels transports (el 68%), principalment, com indicàvem, per afectacions en el transport aeri (61,7%) per la cancel·lació de vols. El 19% són reclamacions per altres serveis de consum que inclou afectacions relacionades amb viatges, activitats culturals i d’oci, esportives o educatives, entre d’altres; i un 6,4% estan relacionades amb l’àmbit de la restauració i els allotjaments turístics.

Amb relació a les consultes, l’ACC n’ha gestionat un total de 4.150 relacionades amb les afectacions derivades de la crisi de la Covid-19, xifra que significa el 43% del total de consultes rebudes durant aquest període (9.639).

Davant de la situació excepcional, la Generalitat, a través de l’Agència Catalana del Consum, va posar en marxa, ja al mes de març, la campanya informativa i d’atenció ciutadana Cuidem el consum, per donar resposta a la ciutadania davant les diferents casuístiques que poden afectar els seus drets com a consumidors i consumidores, i alhora fomentar un consum responsable i solidari. La campanya inclou, diàriament, un consultori de consum interactiu en directe des del canal youtube.com/consumcat.

D’altra banda, en l’àmbit de la recerca, la innovació i el coneixement, l’Agència Catalana del Consum ha impulsat l’elaboració de l'informe Impacte de la crisi sanitària per la Covid-19 en els hàbits de consum de la població catalana, que analitza, per mitja d’enquesta d’opinió, les afectacions principals que han patit les persones consumidores com a conseqüència de la pandèmia, identifica quin ha estat el seu comportament durant el confinament i analitza els possibles canvis i tendències de futur en el consum.