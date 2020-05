L’Estat prorroga durant sis mesos automàticament les autoritzacions de residència i treball de les persones migrades

Així doncs, des del final de l'estat d'alarma, els ciutadans estrangers tindran sis mesos de vigència dels permisos de residència i treball sense necessitat que les Oficines d'Estrangeria emetin resolucions individuals. Es veuran prorrogades les autoritzacions temporals de residència i treball, les autoritzacions d'estança per estudis, mobilitat d'alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat previstes en la normativa d'estrangeria.

Les autoritzacions de residència i treball de ciutadans estrangers que vencin durant l'estat d'alarma es prorrogaran durant sis mesos automàticament. Així ho determina una ordre ministerial publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). La norma, impulsada per la Direcció General de Migracions, busca "evitar que els ciutadans estrangers puguin trobar-se, de manera involuntària i a conseqüència de la suspensió de terminis administratius, en una situació d'irregularitat sobrevinguda", diu l'ordre.

