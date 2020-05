La crisi del coronavirus empeny la digitalització dels petits comerços

La crisi econòmica que se’n deriva de l’estat d’alarma decretat per la Covid-19 està amenaçant profundament l’economia en el seu conjunt, però són els petits comerços els que més pateixen el seu impacte. Cada dia que passa, amenaça més la seva supervivència mentre duri l’estat d’alarma. Amb l’objectiu de donar solucions als petits comerciants del país, cat-Commerce ha engegat un programa d’assessorament per ajudar-los a digitalitzar els serveis de venda.

Es tracta que els petits comerciants puguin engegar la seva botiga en línia, puguin repensar el seu negoci o realitzar accions de màrqueting digital, entre altres. Els responsables de cat-Commerce es van adonar que, si ja és difícil mantenir un negoci en el mercat, la situació única de l’estat d’emergència estava convertint la digitalització “en una qüestió central de supervivència” per superar l’aïllament a què es veuen abocades moltes botigues.



Així, el programa que ara presenten s’estructura en tres fases diferents: una d’iniciació, una d’avançada i una última per acabar d’optimitzar i millorar estratègies. L’objectiu del programa és doble: aconseguir que els petits comerços tinguin una formació de qualitat en l'àmbit digital i, a el mateix temps, que puguin rebre acompanyament estratègic i operatiu per implementar les millors pràctiques digitals en els seus negocis.



“Avui dia, tots els petits comerços han de començar a utilitzar canals de comunicació i venda directa, o almenys preparar-se per poder oferir-los en breu”, constaten a cat-Commerce, que veuen com una oportunitat per al petit comerç i de proximitat aquesta crisi sanitària sobtada.