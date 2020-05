S’amplia el termini per efectuar arrancades de fruita de pinyol com a conseqüència de l’emergència sanitària

La declaració d'estat d'alarma per a la gestió de l'emergència sanitària per la covid-19 ha comportat la suspensió del termini administratiu previst per a l'ajut a l'arrencada de presseguers, nectariners i paraguaians. En aquesta situació d'excepció, els terminis es reprendran en el moment en què finalitzi l'estat d'alarma o les seves pròrrogues, segons assenyala el Departament d'Agricultura.

En el cas de l'ajut a l'arrencada d'arbres de fruita de pinyol, les bases reguladores preveien com a data límit el 15 de maig del 2020 per executar les arrancades. En conseqüència, el nou termini per dur-les a terme serà el que resulti d'afegir al 15 de maig el nombre de dies naturals que hagi estat vigent l'estat d'alarma.

A tall d'exemple, des d'Agricultura detallen que, si la nova pròrroga fins al 24 de maig fos l'última, serien 72 dies d'estat d'alarma i, per tant, el termini d'arrencada seria fins el 26 de juliol. Tot i això, dependrà del moment en què el govern de l'Estat decreti la finalització de l'estat d'alarma o de les seves pròrrogues.

El Pla d'arrencades de fruita de pinyol per al període 2019-2020

Els ajuts del Pla d'arrencades de fruita de pinyol, impulsat pel Departament d'Agricultura, es van convocar el maig del 2019. Es podien acollir a aquests ajuts els productors de préssec, nectarina, paraguaià i platerina que haguessin fet arrencades de parcel·les plantades d'aquestes espècies des de l'1 de juliol del 2018 fins a la data de publicació de la convocatòria o tinguessin previst fer-les fins el 15 de maig del 2020.

La dotació màxima d'aquesta convocatòria d'ajuts és de 10 milions d'euros per al període 2019-2020. La màxima superfície subvencionable per a cada titular d'explotació és de tres hectàrees, i l'import màxim a rebre serà de 5.000 euros per hectàrea, sempre d'acord amb les hectàrees totals sol·licitades en el Pla.

Aquest Pla d'arrencades té com a objectiu treure del mercat 2.000 hectàrees de fruita de pinyol, amb l'eliminació de plantacions amb varietats obsoletes per tal d'afavorir la viabilitat futura de les explotacions. La previsió d'Agricultura és que això permeti que surtin del mercat 80.000 tones de fruita de pinyol, volum que és el que es va deixar d'exportar arran del veto rus. Segons el departament, es tracta d'una mesura estructural i menys costosa que si s'hagués de recórrer a una retirada extraordinària, que tindria un cost anual estimat entre 35 i 55 milions d'euros.

La posada en marxa de l'ajut a l'arrencada de plantacions de fruita de pinyol per reduir el volum d'oferta és una de les mesures més destacades del Pla d'acció de la fruita dolça que el Departament d'Agricultura està impulsant des de fa més d'un any a petició de les organitzacions agràries davant de la situació de crisi estructural que afecta el sector del préssec i la nectarina.