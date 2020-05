El propietari d'un bar: “No sabem si tornarem l'11 de maig, perquè obrir el 50% de la terrassa no cobreix les despeses”

Bars i restaurants s'han posat tímidament en marxa aquest dilluns. Alguns, per preparar menjar per emportar, acollint-se a la fase 0 del pla de desescalada. Altres, per començar a condicionar el negoci de cara a la fase 1, confiant que dilluns vinent la situació de la pandèmia permetrà obrir només les terrasses. Les limitacions legals per fer-ho, però, generen dubtes entre alguns restauradors. És el cas del propietari d'un bar restaurant a Cubelles (Garraf), que ha descartat obrir aquest dilluns i recela de fer-ho l'11 de maig. "Obrir el 50% de la terrassa no cobreix les despeses del negoci", assegura Juan Miguel Correa, que lamenta que l'obertura de l'interior dels locals no es permeti fins a finals de mes, en el millor dels casos.

Aquest empresari relata com l'ordre de tancament "va arribar de forma sobtada un divendres", fet que els va enxampar amb totes les neveres plenes de provisions per al cap de setmana. "Tot allò són pèrdues que se sumen a les despeses que ja hem hagut de suportar amb el tancament", explica Correa. El propietari del bar restaurant Armengol de Cubelles apunta a l'ACN que totes les setmanes de persiana abaixada per la pandèmia de la covid-19 li han suposat una despesa de més de 4.000 euros, entre el preu del lloguer i les factures de subministraments bàsics.

Tot i que durant l'estat d'alarma ha estat permès que els restaurants treballessin si duien el menjar a domicili, aquest establiment va descartar-ho perquè els era inviable mantenir l'activitat sense tenir clients al local. A partir d'aquest dilluns, el pla de desescalada del confinament els permet preparar menjar i que siguin els clients els qui ho recullin. Una opció que Correa tampoc ha vist viable: "Ja hi ha negocis que es dediquen al menjar preparat, i no hi ha pastís per a tothom", apunta.

La intenció de Juan Miguel Correa és recuperar l'activitat quan pugui acollir clients. A falta d'una setmana per a que estigui permès obrir les terrasses amb el 50% d'aforament –si s'autoritza el pas a la fase 1-, Correa admet que es troba davant un "dilema". "Obrint el 50% e la terrassa no ens permet cobrir les despeses, però tenir el bar tancat tant temps també suposa moltes pèrdues", explica, mentre lamenta la manca d'informació sobre com haurà de gestionar els contractes dels 10 treballadors que ara són en un ERTO.

Correa assegura que re contractar dues o tres cambreres i un cuiner li suposa una despesa que no preveu que puguin compensar els serveis de les sis taules que podrà posar en marxa. Segons el seu parer, "seria més just" si l'obertura parcial de la terrassa coincidís amb una obertura de l'espai interior, encara que també fos limitada. Per servir les taules del menjador, però, haurà d'esperar a la fase 2 de la desescalada, que es posarà en marxa el dia 26 si es compleixen els requisits sanitaris.

Mentre acaba de valorar si finalment obre el dia 11 o bé endarrereix la tornada fins a finals de mes, aquest restaurador ja ha assumit que haurà d'incorporar diverses mesures de seguretat, com la distribució de gel hidroalcohòlic o l'ús d'equips de protecció per als treballadors. També té previst incrementar la neteja del restaurant, mentre valora la compra d'una màquina d'ozó per reforçar la desinfecció. Es mostra a l'expectativa, però, que el govern concreti quines seran les obligacions sanitàries que hauran de seguir els clients a l'hora d'accedir als locals.

Sigui quan sigui la reobertura, Juan Miguel Correa es mostra esperançat de la resposta que tindrà la gent a l'hora d'acudir als bars i restaurants. Segons aquest empresari, el tarannà mediterrani farà que els locals es tornin a omplir. "Es parla molt de la 'nova normalitat', però a Catalunya i Espanya som gent d'anar als bars", assegura, tot augurant que "si la situació [de la pandèmia] millora, tornarem a la normalitat d'abans".