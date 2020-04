La plataforma Natura Local anuncia gratis a petits negocis respectuosos amb el territori

Natura Local aplega una comunitat virtual de més de 50.000 usuaris i des que es va fundar s’ha convertit en una eina eficaç per dinamitzar i implicar les economies locals a través d’un ampli ventall d’ofertes d’itineraris gamificats, serveis associats, amfitrions, agents i productors locals. Amb la iniciativa anunciada aquests dies, es proposa ajudar als petits negocis estesos arreu del territori i contribuir a recuperar poc a poc les economies locals respectuoses amb el medi.

Arran de la crisi sanitària i social que estem patint han sorgit nombroses iniciatives que prioritzen el consum de proximitat. La majoria tenen com a objectiu preparar el terreny per afrontar la temuda crisi econòmica que ja es deixa entreveure. Una d’aquestes és la que està promovent la plataforma Natura Local a través de la seva comunitat de més de 50.000 usuaris mensuals. Com? oferint als petits negocis o serveis vinculats a espais naturals repartits per tot el territori que s’anunciïn a la seva web, de manera gratuïta, durant 3 mesos. Un suport promocional per quan sigui el moment de rebre visitants i així ajudar a recuperar poca a poc les economies malmeses per aquestes setmanes de confinament.

La iniciativa va dirigida als petits negocis i serveis que contribueixen a mantenir un turisme sostenible i respectuós amb el territori.

La plataforma, a través del seu projecte Destins arrelats, comparteix recursos i accions per fer més visibles propostes turístiques de qualitat, inspirades en un model ecoturístic de turisme actiu, responsable, respectuós, de descoberta cultural i no agressiu. Una xarxa de destins amb propostes de qualitat que abasten 180 municipis de Catalunya i 3.100 km d’ Itineraris autoguiats. La majoria dels usuaris d’aquesta plataforma especifiquen que ho han fet per interés turístic, arquitectònic, gastronòmic o esportiu.