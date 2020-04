Els tècnics tributaris demanen al govern espanyol que s'ampliïn els terminis per presentar impostos

Pel president de la FETTAF i l'APttCB, Joan Torres, la situació actual resulta "inversemblant" i "contradictòria". "El govern espanyol argumenta que no pot permetre's una falta d'ingressos, però el reial decret llei 7/2020 contempla un ajornament de fins i tot sis mesos per a determinades empreses", recorda Torres. En aquest sentit, l'executiu assegura que no es tracta "d'un tema pressupostari, sinó de falta d'empatia".

Els tècnics tributaris demanen al govern espanyol que ampliï els terminis per presentar els impostos per tal de "no provocar un greuge a les empreses". A través d'un comunicat emès aquest dijous per la Federació Espanyola d'Associacions Professionals de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals (FETTAF) i l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB), el sector ha remarcat que "no s'està demanant una suspensió del calendari fiscal ni tan sols un retard en l'inici dels terminis de presentació d'impostos", sinó una ampliació dels terminis "per presentar les declaracions de forma correcta". La FETTAF defensa que es tracta d'una mesura "molt senzilla d'aplicar" i recorda que altres països europeus ja han actuat.

A banda, els tècnics tributaris qüestionen si és possible reunir tota a documentació necessària per realitzar correctament les obligacions tributàries. "La situació ens ha sobrevingut a tots i no ha donat marge a una planificació adequada als despatxos", assenyalen els representants del sector. Finalment, destaquen que els despatxos han vist incrementar "de forma exponencial" la seva càrrega de treball per poder cobrir la demanda d'autònoms i pimes. En aquest sentit, gaudir de més marge de temps és clau per "evitar el col·lapse de negocis i despatxos".