ADICAE demana al govern espanyol "mesures complementàries" per la moratòria d'hipoteques

L'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances d'Espanya (ADICAE) ha demanat al govern espanyol implementar "mesures complementàries" per la moratòria d'hipoteques i posar en vigor "immediatament" la llei contra les targetes 'revolving'. L'associació considera que el concepte de vulnerable al qual fa referència la moratòria d'hipoteques és "difós" i demana estendre la mesura a tots els ciutadans que compleixin unes condicions "senzilles" de legitimitat comprovables. L'associació també exigeix un endarreriment en el pagament del lloguer i demana al govern espanyol aplicar les mesures que tenia preparades el ministeri d'Economia abans del decret d'alarma contra les targetes 'revolving'.

L'Associació destaca la necessitat que la mesura acordada no imposi als consumidors requisits tan extrems per a la seva aplicació que l’aboquin a el fracàs de la moratòria a aturats de Zapatero de 2008 o dels "decrets Guindos" per a la reestructuracion de deutes.

Els acords adoptats aquesta setmana pel Consell de Ministres suposen segons el parer d'ADICAE un primer pas encertat en la posada en marxa de mesures perquè els drets dels consumidors no pateixin retrocessos ni vulneracions en ocasió de la crisi de l'Covid-19. En el cas de la moratòria hipotecària acordada, una iniciativa proposada per l'Associació, resultarà clau que la consideració de "consumidor vulnerable" no es restringeixi de manera que s'impedeixi l'aplicació de la moratòria a tots aquells consumidors que la necessitin.

D'altra banda, davant la precipitada petició de la banca en bloc de flexibilitzar i reduir les provisions per impagats, ADICAE considera que qualsevol moviment en aquest sentit hauria d'acompanyar d'una ampliació de l'abast de la moratòria. En tot cas, l'aplicació de l'esmentada moratòria no s'ha de poder veure obstaculitzada per l'actitud de la banca enfront de la mateixa, com en altres casos ha succeït i ve fent el sector en abusos com l'IRPH, les despeses hipotecaris o fins i tot les clàusules sòl.

També, el significatiu pes que ha adquirit en les economies familiars el crèdit al consum i en targetes de crèdit i pagament ajornat, i els creixents riscos de sobreendeutament vinculats a això, fan necessària l'adopció de mesures, com la legislació requerida en relació a les targetes revolving, i fins i tot valorar fórmules similars a la moratòria per flexibilitzar el pagament d'aquests deutes, al menys en determinades circumstàncies.