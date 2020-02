La societat civil assenyala Endesa en el marc de la setmana contra la Pobresa Energètica.

Les entitats socials denuncien que Endesa és una de les principals empreses de l'oligopoli, la que concentra més clients a Catalunya i també l'empresa de l'Estat espanyol que més contamina. Endesa, detallen, és amb diferència l'empresa espanyola que més gasos d'efecte hivernacle emet: 30 milions de tones el 2018

Amb motiu de la Setmana contra la Pobresa Energètica, l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i diferents col·lectius organitzen una concentració a les portes de la seu central d'Endesa a Barcelona per tal d'assenyalar-la com a màxima responsable de la Pobresa Energètica i l'Emergència Climàtica. A la concentració convoquen juntament amb PAH Barcelona, Fridays For Future, Rebel·lió o Extinció Catalunya, Bombers Indignats, Xarxa per la sobirania energètica, Plataforma per la Dignitat Font de la Pólvora de Girona, Plataforma Som Sant Roc Badalona i l'Associació de Veïns i Veïnes de La Mina.

Endesa és una de les principals empreses de l'oligopoli i la comercialitzadora i distribuïdora que concentra més clients a Catalunya, a part de ser l'empresa de l'Estat espanyol que més contamina. Endesa és, amb diferència, l'empresa espanyola que més gasos d'efecte hivernacle emet: 30 milions de tones el 2018. Mentre aquesta informació sortia a la llum el passat desembre, la gran elèctrica va encarregar-se de "netejar" la seva imatge a la passada COP de Madrid, comprant les portades dels principals diaris del país, mentre seguia sent la principal responsable d'un model energètic injust i insostenible.

Alhora, les famílies afectades, l'APE i altres entitats porten anys denunciant les pràctiques d'aquesta empresa, que té com a únic objectiu, lamenten, seguir augmentant beneficis. Mentre acumula una mitjana de 1.500 milions d'euros anuals, segueix tallant el subministrament a persones vulnerables a tot l'Estat, excepte a Catalunya, on la llei 24/2015, fruit d'una iniciativa legislativa popular, va parar-li els peus ara farà prop de 5 anys. No obstant l'empresa segueix pressionant, assetjant i judicialitzant les famílies, fins i tot en els casos de subministrament irregular d'acord amb algun ajuntament, perquè paguin el deute acumulat, mentre continua sense ajustar-los les condicions contractuals i canviant-les sistemàticament al mercat lliure, o dificultant que puguin rebre ajudes com el bo social.

En la mateixa línea, Endesa encara no ha signat la darrera proposta de conveni que totes les administracions de Catalunya i entitats socials vam consensuar i fer pública el passat mes de desembre.

Els talls de llum massius i indiscriminats que han patit centenars de famílies del barri de la Mina (Sant Adrià del Besòs) i que encara a dia d'avui pateixen diàriament als barris de la Font de la Pólvora (Girona) o Sant Roc (Badalona) són un exemple claríssim de la deixadesa d'Endesa pel que fa a les seves responsabilitats a l'hora de mantenir correctament la xarxa. Malgrat cada any l'Estat compensa amb milions d'euros Endesa per aquesta tasca, la realitat és que molts són els barris del territori que són víctimes dels abusos de l'empresa, rebelen les entitats socials.

Precisament per això, l'acció de denúncia, en el marc de la Setmana contra la Pobresa Energètica, és convocada de manera coral, juntament amb altres entitats i moviments que estan defensant drets bàsics, i que alhora treballen per la justícia climàtica.