Cinc entitats convoquen un nou concurs de relats sobre la catàstrofe de la indústria porcina

El Grup de Defensa del Ter (GDT), Justícia Alimentària, Càrnies en Lluita, Pol·len Edicions SCCL i Setembre han convocat el concurs literari ‘El porc del demà’. Es tracta d'un concurs de relats emmarcats dins la ficció distòpica en els quals l'eix central giri entorn a la indústria porcina i la seva decadència. Els deu relats finalistes seran publicats en un llibre per Pol·len Edicions.

L'objectiu de les entitats organitzadores és que el concurs tingui un àmbit nacional i estatal. El termini de presentació d'originals comença el 15 de febrer i s'allarga fins el 15 d'abril. En la presentació del concurs literari s'hi han donat a conèixer els detalls de les bases del concurs, però també la preocupant situació que es deriva ja actualment de la indústria porcina i de la denúncia de la qual sorgeix la idea de convocar el concurs literari. Amb l'objectiu de denunciar, ara des de l'àmbit de la cultura, on podem acabar en un futur si no s'hi posa remei d'immediat.

El concurs no s'ha presentat a Osona per casualitat. I no és perquè algunes de les entitats convocants del mateix hi duguin a terme bona part de la seva activitat. Tal com pot llegir-se en el preàmbul de les bases d'‘El porc del demà’, “A Osona en saben molt de porcs, una comarca on hi ha gairebé sis porcs per habitant”. I continuen: “Els porcs són criats en granges, o parlant clar, fàbriques de producció de carn barata, on entren pinso i aigua i en surt carn i contaminació”.

Afegeixen que «la meitat de les masses d'aigua subterrànies de la comarca estan contaminades per nitrats provinents dels pixums i excrements dels porcs, la petita pagesia familiar i arrelada al territori està desapareixent, les terres i granges passen a formar part de grans grups industrials i es generen llocs de treball precaris tant als escorxadors i a la indústria càrnia com a les mateixes granges».

Aquest panorama desolador, però, ja no és exclusiu d'una sola comarca. A Catalunya el 41% de les masses d'aigua subterrània estan contaminades amb nitrats. I conclouen: «El model és tan beneficiós, si més no per uns pocs (porcs), que ja afecta tota la península. Tot i que els espanyols consumeixen 4 vegades més carn que la que recomana la OMS (Organització Mundial de la Salut), més del 50% de la carn porcina produïda aquí es dedica a l'exportació».

És a partir d'aquest escenari actual que les cinc entitats i cooperatives convocants conviden a imaginar un futur amb la indústria porcina de protagonista i plasmar-lo en un relat curt, que tant pot ser escrit en català com en castellà. El jurat del concurs seleccionarà 10 relats finalistes, dels quals es reconeixeran el primer, el segon i el tercer millors, que rebran el nom de Garrina d'Or, Peu de Porc i Cordill del Fuet, respectivament. Com a premi, els 10 relats finalistes seran publicats per l'editorial Pol·len en una coedició entre totes les entitats. L'entrega de premis es farà el 24 de maig a la Fira Literal a Barcelona.

El jurat del concurs està format per persones membres de les entitats convocants i altres de reconegut prestigi dins el món literari i de l'activisme: Biel Barnils (escriptor i poeta), Ferran Garcia (Justícia Alimentària), Laura Arau (Tigre de Paper i Fira Literal), Mar Carrera (Pol·len Edicions), Raquel Santanera (escriptora i poeta), Roser Iborra (escriptora i activista de Càrnies en lluita), Sara Blázquez (Setembre) i Sergi Solà (Grup de Defensa del Ter).