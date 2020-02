Territori obre la convocatòria de subvencions a entitats del tercer sector ambiental per valor de 600.000 euros

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica aquest dilluns l'anunci mitjançant el qual s'obre la convocatòria de subvencions a entitats del tercer sector ambiental per als anys 2020, 2021 i 2022, per ajudar a finançar actuacions d'educació i sensibilització ciutadana envers el patrimoni natural i la biodiversitat. S'inclouen actuacions que van des de l'educació ambiental als centres educatius fins a accions de sensibilització aprofitant visites a la natura. En total, s'atorgaran ajuts que sumen 600.000 euros. Les subvencions, que tindran un import màxim de 30.000 euros per entitat, es pagaran de la manera següent: 360.000 euros el 2020, 120.000 euros el 2021 i 120.000 euros el 2022.

Cada entitat només podrà presentar un únic projecte a la convocatòria dins del termini d’un mes a comptar des d’avui, mitjançant la seu electrònica de la Generalitat. El tercer sector ambiental de Catalunya està format per organitzacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i inscrites en un registre públic, la missió de les quals es vincula amb la protecció i millora ambiental. Els ajuts donen compliment als objectius de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya aprovada pel Govern el passat mes de juliol, el full de ruta català per a les polítiques de conservació de la natura fins al 2030.

Concretament, el seu àmbit sisè, se centra en la implicació de la societat com a agent necessari, actiu i compromès en la conservació del patrimoni natural. L'educació i la sensibilització ambiental també és un dels reptes recollits en el Pla nacional per a la implantació de l'Agenda 2030 a Catalunya, aprovat recentment pel Govern.