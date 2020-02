Primera pedra d'un edifici de cohabitatge al barri de la Marina projectat amb el repte de vèncer l'especulació

La cooperativa Llar Jove ha col·locat aquest diumenge la primera pedra de 'La Chalmeta', un edifici de cohabitatge al barri de la Marina del Prat Vermell (Barcelona) en què conviuran una seixantena de persones en 32 apartaments. És la tercera cooperativa que comença les obres de construcció d'un edifici de cohabitatge en aquest mandat.

Per a David Lorente, un dels futurs veïns, resulta una alternativa a la compra i al lloguer convencionals davant el problema d'habitatge a la ciutat que, a més, compta amb el valor afegit de conviure amb la resta de comunitat i "fer barri".

Ara mateix a Barcelona hi ha vuit promocions amb 211 pisos amb aquesta fórmula en marxa, i el d'aquest diumenge ha estat el tercer projecte que s'inicia en aquesta legislatura, després de la Balma, al Poblenou, i la Xarxaire, a la Barceloneta, que també ha col·locat la seva primera pedra aquesta setmana.



Martín ha explicat que l'Ajuntament cedeix solars públics perquè cooperatives de socis puguin gestionar "fora de les lògiques del mercat" habitatges amb preus assequibles durant un període d'entre 75 i 90 anys. Durant aquest temps, en que es probable que hi passin entre dues i tres generacions, és de propietat col·lectiva i els preus es mantenen en el criteri d'habitatge protegit.



Tot i que aquest model d'habitatge en cessió d'ús ja es va impulsar en el mandat de Xavier Trias amb dos projectes –la Borda i la Princesa-, ara s'ha impulsat més i ja hi ha vuit promocions en solars que han anat a concurs públic a Barcelona.



El regidor del districte de Sants-Montjuïc, Marc Serra, ha celebrat que aquest projecte arribi ara també al barri de la Marina, amb taxes d'atur, desigualtat i problemes d'accés a l'habitatge considerables. "Hi poden accedir les rendes mitges, abarateix l'accés a l'habitatge i es creen dinàmiques comunitàries, com ara repensar si cal que tothom tingui rentadora a casa", ha explicat Serra. Així, i sempre a criteri de la comunitat de veïns, poden decidir tenir un espai de bugaderia, un hort col·lectiu o la instal·lació de plaques solars que rendibilitzin l'eficiència de la casa.



Lorente, que serà un dels veïns d'aquest nou edifici, ha explicat que la comunitat tindrà cura de l'edifici, que hi viuran i també prendran decisions que creguin oportunes plegats, com ara la "sociabilització" dels estances comunes o les relacions que vulguin tenir amb el barri. Aquest futur veí ha detallat que la cooperativa aixecarà l'edifici, i això els suposa haver de buscar finançament i després gestionar-lo. Amb tot, creu que és una bona alternativa entre la compra i el lloguer, que permet després decidir als socis si continuen estalviant diners o viure amb un edifici que ja disposen.



L'edifici, situat al carrer Ulldecona 26, comptarà amb 32 habitatges, un local i espais comuns a la planta baixa i espais verds a la coberta. Entre els espais comuns hi ha una bugaderia, un espai de treball, un espai de salut, cuina i menjadors, horts compartits, espais polivalents i terrasses. El 35% dels socis ja viuen ara al barri i contribueixen amb aquesta aposta a evitar la gentrificació d'aquesta zona de la ciutat. la comuntat és intergeneracional, amb famílies, gent gran i joves, que provenen de diferents orígens i cultures.