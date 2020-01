El sector agroalimentari català guanya força i genera un volum de negoci de 38.205 milions d’euros, el 16,28% del PIB

El sector agroalimentari s'està consolidant com un dels més potents a Catalunya amb un volum de negoci de 38.205 milions d'euros, un 16,28% del PIB, segons un estudi realitzat i presentat aquest dilluns per Prodeca i ACCIÓ. Es tracta del clúster líder a Catalunya i un hub de referència a Europa amb exportacions per valor de 9.900 milons d’euros, que es van incrementar un 6,14% durant els primers nou mesos (gener-setembre) del 2019 en comparació amb el 2018.

“Estem parlant d'un sector amb quasi 4.000 empreses, 57.400 explotacions agràries i 436 establiments que dona feina a prop de 165.000 treballadors”, ha enumerat el director general de Prodeca, Ramon Sentmartí. A banda, Catalunya s'erigeix com la principal destinació d'inversió estrangera del sector agroalimentari de l'Estat amb 533 milions d’euros de capital invertit en els darrers cinc anys.

“Es tracta del 22% de la inversió en capital a tot l'Estat. I aquesta inversió ha creat 1.547 llocs de treball a Catalunya, un 25% del total a Espanya”, ha puntualitzat el conseller delegat d'ACCIÓ, Joan Romero, que ha detallat que els principals països d'origen de les inversions han estat Suïssa, els Estats Units, Alemanya, Gran Bretanya i el Japó, a través d'empreses com Nestlé, Coca Cola, Amazon Pantry, Carrefour, Ferrero, Bimbo o Haribo.

“A banda, el sector agroalimentari català té un mercat potencial de fins a 400 milions de consumidors a Europa i al Mediterrani/Àfrica amb distribució a menys de 48 hores”, ha recalcat Romero, que també ha ressaltat la connexió amb més de 64 ciutats del nord d'Europa en menys de tres hores. “Igualment tenim detectades fins a 33 oportunitats internacionals per a les empreses agroalimentàries catalanes, sobretot en temes d'alimentació i productes gurmet”, ha precisat el conseller delegat d'ACCIÓ.

60% vendes fora de Catalunya

De fet, l'activitat exterior s'ha convertit clau per a l'impuls del sector agroalimentari català en els darrers anys ja que un 60% de les vendes són fora de Catalunya (per un 40% a l'Estat) i es compten fins 546 filials a l'estranger d'empreses catalanes del sector agroalimentari, des del Canadà (Torres, Espuña i Damm) al Marroc (Borges, Farggi i la Menorquina) passant per Japó (Espinaler, Masdeu) i França (Europastry).

En paral·lel, des d'ACCIÓ s'ha fet especial incidència en la importància de la tecnologia, que transformarà el sector agroalimentari amb tècniques com la realitat virtual –que informarà als consumidors sobre la informació nutricional del producte–, la intel·ligència artificial –amb la gestió de magatzems intel·ligents–, la impressió 3D i 4D –amb menjars impresos a partir d'ingredients frescos– o la nanotecnologia –amb potenciadors del sabor encapsulats.

“Les noves tecnologies obren oportunitats de negoci en àmbits fins ara molt tradicionals com l'agricultura o la ramaderia”, ha reconegut el director general de Prodeca, Ramon Sentmartí, que ha posat Itàlia com un exemple a seguir. “Hem de veure la necessitat de sumar i complementar esforços entre el sector agrícola, el ramader i la indústria. No som enemics sinó aliats”, ha reflexionat en veu alta Sentmartí, que també ha apostat per aprofitar millor el potencial dels 23 milions de turistes anuals a Catalunya. “Aquí hi sumem fires de primer odre, ve molta gent de fora. Aprofitem que coneguin els productes elaborats d'aquí, que els consumeixin i estem creant eines perquè quan tornin al país d'origen els puguin comprar”, ha conclòs Sentmartí.