Fundació Humana ha generat 44 contractacions inclusives en un any i mig gràcies a la gestió del residu tèxtil

La Fundació Humana, organització que des del 1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori més proper, ha generat 44 contractacions inclusives en els darrers 20 mesos gràcies a la gestió del tèxtil usat. La gestió del residu tèxtil és una eina valuosa per a la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

La recollida selectiva del residu tèxtil, el manteniment dels contenidors, la preparació per a la reutilització i les tasques pròpies de les botigues de roba de segona mà són els àmbits principals on Fundació Humana crea llocs de treball inclusius: la gestió de la roba usada ha generat 44 contractacions des de principis del 2018 per a persones que es trobaven en situació de vulnerabilitat i derivades de serveis d'inserció. “La gestió professional i transparent del residu tèxtil constitueix un motor de l'economia social i solidària. La reutilització i el reciclatge de la roba tenen un clar impacte social”, assegura Elisabeth Molnar, directora general d'Humana, que afegeix: “El treball en xarxa entre el nostre equip i el dels nostres col·laboradors, l'acompanyament individualitzat per a dissenyar-hi itineraris per a l'ocupació i l'assessorament continu, són les claus del nostre compromís amb la igualtat d'oportunitats”.

En primer lloc, Fundació Humana complementa el treball en l'àmbit de la gestió del residu tèxtil amb el de Humana Integra, empresa d'inserció laboral i formació per a persones que necessiten una oportunitat professional, es troben en risc greu i/o situació d'exclusió social i tenen inquietuds per desenvolupar la seva tasca en l'àmbit de la gestió de residus. L’empresa actua com a pont entre persones amb dificultats per a accedir al mercat laboral ordinari i possibles demandants d'ocupació. Des de la primavera del 2018, set persones han completat un itinerari individualitzat d'inserció i formació.

L'entitat sense ànim de lucre col·labora habitualment amb entitats socials i administracions perquè hi hagi més persones amb possibilitats d'incorporar-se al món laboral ordinari. Mitjançant el Programa Làbora del’Ajuntament de Barcelona, 13 persones han treballat a les botigues Humana de la capital. L'avaluació conjunta amb els tècnics del Consistori ha permès que sis d'elles formin part de la plantilla de forma estable, una n’ha acabat l'itinerari amb èxit i les altres sis han finalitzat contracte.

Set persones més han tingut una experiència laboral a les botigues Humana de moda sostenible, en el marc del Programa Incorpora de l’Obra Social la Caixa. Procedeixen d'entitats que treballen en xarxa com ara Fundació Joia, Fundació Salut i Comunitat o Fundació ADSIS.

La relació entre Humana i Aura Fundacióes remunta a 11 anys enrere, amb el compromís d'oferir llocs de treball a persones amb discapacitat intellectual. La Carlota Badia, de 36 anys, és la setena persona procedent d'aquesta entitat incorporada a l'equip de botigues Humana de Barcelona, el passat mes de novembre. Humana collabora amb la Creu Roja, és un acord de pràctiques formatives no laborals, en el marc del projecte “Activant capacitats per al treball”.

L'economia circular és generadora d'ocupació verda en l'àmbit de la gestió de residus. Precisament la preparació per a la reutilització, el reciclatge de fibres tèxtils i la valorització energètica de la roba que no es pot aprofitar són les principals característiques que fan possible aplicar un model d'economia circular a la gestió del tèxtil usat. Fundació Humana s'ha consolidat com un destacat agent de l'economia social, de l'economia verda i de l'economia circular: genera recursos, ocupació i incideix en l'àmbit més proper i també altres països gràcies als projectes socials. La plantilla de Fundació Humana ascendeix a 650 persones.