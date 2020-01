Recullen en un llibre les festes populars del mar a Catalunya per donar a conèixer un patrimoni “ric” i “poc conegut”

Les festes populars i celebracions relacionades amb el mar a Catalunya estan recollides al llibre ‘Calendari de festes del mar’ publicat el 2019. Es tracta del quart volum de la col·lecció Festes.org que ha escrit Manel Carrera després de cinc anys de treball i on hi ha documentats més de 200 esdeveniments amb el mar com a escenari. El volum està escrit seguint el calendari de l'any i comença amb les festes d'hivern com ara els aplecs del Sol Ixent o les minves de gener i es van desgranant seguint el calendari. Segons el seu impulsor, encara hi ha molt desconeixement d'aquestes tradicions populars i aquest volum vol reivindicar un patrimoni “ric” i encara poc conegut. El volum també fa referència a algunes festes de País Valencià, Illes Balears i Catalunya Nord.

“S'han fet recerques de tradicions i festes i també hi ha hagut molt folkloristes però aquest és el primer cop que es recullen les festes del mar en un sol volum des d'una perspectiva àmplia, incloent tota la gent que viu al costat del mar, més enllà dels pescadors”, afirma Manel Carrera, impulsor del Calendari de festes del mar publicat el 2019. El disseny ha anat a càrrec de Xavi Miret i el projecte s'ha finançat amb un micromecenatge que va aconseguir el suport de 84 mecenes i més de 8.000 euros.

Carrera hi ha destinat cinc anys de feina. La metodologia és sempre la mateixa, segons explica. Primer es documenta i llegeix tot el que s'ha escrit fins ara sobre una festa. Després contacta amb els organitzadors i hi va el dia que es celebra i la fotografia.

“Per explicar una festa l'has d'haver viscuda i has de parlar amb la gent”, afirma l'autor. El llibre destaca una trentena de festes, ordenades seguint el calendari, i 200 més en format més breu. La majoria se celebren a Catalunya però també hi ha algunes referències al País Valencià, Illes Balears i Catalunya Nord, com són les fogueres de sant Joan a Gandia o la festa de les Varemes a Banyuls de la Marenda (Rosselló).

Totes tenen en comú que són esdeveniments a l'espai públic (al mar o a tocar del mar) amb la participació de persones de diferents generacions. No totes són ancestrals també n'hi ha de més contemporànies, com les curses d'embarcacions autoconstruïdes, i fins i tot algunes que han desaparegut, com la crema de la barca per Sant Pere. Entre la informació recollida hi ha l'origen, història i com es desenvolupa.

El gruix principal de les festes recollides estan dedicades a quatre divinitats (la Mare de Déu, venerada per tota la gent de mar i vinculada a indrets geogràfics; sant Pere, relacionat amb el món dels pescadors; la Mare de Déu del Carme, que congrega la marina de guerra i la nàutica i sant Elm, centrat en els navegants i la marina mercant). També hi ha aplecs, fires temàtiques, balls i danses, demostracions d'oficis tradicionals i molts d'altres.

Carrera admet que ha quedat sorprès de la "riquesa" de les festes populars de mar i lamenta que encara siguin unes “grans desconegudes”. “Es parla molt del foc, de gegants, castellers i bestiari però no pas de les festes del mar”, afegeix. Aquest volum de més de 260 pàgines que vol contribuir a la divulgació de tot aquest patrimoni protagonitzat per “la gent de mar”.

20 anys documentant les festes populars

Manel Carrera porta vint anys divulgant i estudiant la cultura popular catalana, especialment el de caràcter festiu. El 1999 va crear el web www.festes.org on es recull informació de les festes a les terres de parla catalana i d'altres indrets del món. Calendari de festes del mar és el quart volum de la col·lecció Els llibres de Festes.org.

Els dos primers estaven dedicats al foc festiu, Calendari de festes amb foc (2012) i Calendari de festes amb pirotècnia (2014) i el tercer va ser Calendari de festes amb aigua (2016). Calendari de festes del mar es pot comprar al web de festes.org i a llibreries especialitzades. També estarà a les biblioteques.