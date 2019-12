El Centre per a la Sostenibilitat Territorial presenta el seu tercer anuari per a la Nova Cultura del Territori

Aquest dissabte 14 de desembre el CST a les 17h presenta a Can Trona l’Anuari dedicat a un nou model d’infraestructures i als 25 anys de Salvem les Valls.

Aquest 2019 fa 25 anys de Salvem les Valls i el Centre per a la Sostenibilitat en vol retre un especial homenatge a través d’un anuari monogràfic que versa a l’entorn de les infraestructures viàries. Es parla de conflictes socioecològics i infraestructures, de feminisme i infraestructures de canvi de model en les infraestructures i de l’afectació que tenen al patrimoni natural.

Des del CST recorden que Salvem les Valls va establir un debat que precedia al que ara existeix sobre el canvi de model i la crisis ecològica i climàtica lliurant una aferrissada i tossuda oposició mobilitzant-se de diferents i imaginatives formes. L’exemple són les desenes de xerrades per tota la geografia catalana, perfomances artístiques, caminades amb milers de persones, eslògans humans multitudinaris, rètols lluminosos gegantins, debats, contenciosos administratius, articles, comunicats de premsa, al·legacions… l’entitat va utilitzar tots els mitjans al seu abast per posar en qüestió el projecte de una nova carretera i proposar alternatives viables i més sostenibles.

El detonant va ser el projecte presentat amb tot luxe de detalls el 1994 pel llavors conseller i exalcalde d’Olot, Pere Macias. La resposta de l’AAVV de Joanetes i dels ecologistes de la comarca va deixar bocabadats i indignats a sectors socials i polítics acostumats a fer i desfer amb el territori sense demanar el parer del seus habitants. Salvem les Valls va dir en el seu moment veritats incòmodes, oposant-se a un projecte viari injustificat i posant en qüestió un model de mobilitat i energètic que només ens pot dur al col·lapse si es continua de la mateixa manera.

Es per això que el Centre per a la Sostenibilitat Territorial dedica l’anuari a aquest moviment, per justícia, perquè són aniversaris que altres passaran desapercebuts i a molts els hi serà incòmode, però com assenyalava citant a D. Meadows, el prestigiós ambientòleg Josep Maria Mallarach en el discurs d’elogi, quan el 2004 l’Institut de Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona va concedir el seu premi anual a Salvem les Valls: per impulsar la “revolució de la sostenibilitat” és indispensable “dir la veritat”.