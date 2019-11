Una campanya difon 12 projectes cooperatius d'arreu del territori a través de les xarxes socials

La campanya ha començat aquest novembre amb la publicació de vídeos a les xarxes socials i altres canals digitals dels Ateneus Cooperatius, del mateix Programa d’Economia Social i de cooperatives i entitats vinculades.

La campanya, impulsada pel Programa d’Economia Social de la Generalitat, ha començat aquesta setmana i s’allargarà fins el mes de gener. Es difondran 12 projectes cooperatius d’arreu del territori a través de les xarxes socials i els canals digitals dels Ateneus Cooperatius i altres entitats vinculades

El Programa d’Economia Social del Departament de treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha engegat una campanya audiovisual sobre 12 projectes cooperatius d’arreu del territori. Sota el títol Paisatges cooperatius, la campanya vol destacar i difondre els valors de l’economia social i solidària i identificar quatre entorns amb forta personalitat i ben diferents els uns dels altres i conèixer i aprofundir en els diferents motius que han dit a diverses empreses de l’economia social a desenvolupar-hi el seu projecte: Paisatge urbà/ Paisatge rural/ Paisatge turístic/ Paisatge industrial/tecnològic.

La campanya s’ha iniciat amb la publicació dels vídeos de dos projectes diferents: Surtdecasa (Paisatge urbà), el mitjà digital de cultura de proximitat, que aporta una visió territorial, enxarxada, de sostenibilitat amb el territori, feminista i que té en compte els valors cooperatius. L’altre projecte publicat ha estat Walden XXI (Paisatge turístic), el primer cohabitatge sènior a Catalunya, que vol ser una alternativa a les residències mercantils, i que s’està creant a Sant Feliu de Guíxols.



La campanya, que difondrà un vídeo setmanalment, s’acabarà a principis de gener i durant les properes setmanes es donaran a conèixer altres projectes com Johnfil (Paisatge rural), Campus (Paisatge urbà) o la Cooperativa Obrera de Viviendas (Paisatge urbà).



Els vídeos han estat fets per la cooperativa audiovisual Produccions Saurines, en el marc del projecte d’intercooperació amb les cooperatives Vector5 i Dies d’agost per al Programa d’Economia Social de la Generalitat.