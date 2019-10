La FESC 2019 vol obrir-se a interessats en alternatives de consum, econòmiques i socials que posin la vida al centre

Sota el lema L'economia ha canviat. I tu, a què aspires? la FESC serà l’aparador de l’economia social i solidària de Catalunya i un espai que donarà resposta a la demanda de la ciutadania de trobar alternatives ètiques, sostenibles i arrelades al territori.

En un moment com l’actual, la FESC vindica l’economia solidària com un espai de resistència davant la retallada de drets i llibertats.

Després de rebre 11.000 visitants a l’edició de l’any passat, la Fira, que s’ha presentat aquest dilluns 21 d’octubre, vol fer aquest any un salt d’escala i ampliar el públic assistent, obrint-se a aquelles persones que, en el context actual, busquen alternatives de consum i tenen ganes d’un canvi en la seva vida quotidiana cap a iniciatives que posin la vida al centre i amb projectes locals arrelats al territori.

La FESC 2019 comptarà amb més de 200 entitats participants, una vintena d’activitats culturals i familiars i més de 80 presentacions, taules rodones, tallers i ponències, que ompliran el cap de setmana de debat i reflexió. En la present edició, Andalusia serà la nació convidada i la ponència inaugural anirà a càrrec de l’economista activista Arcadi Oliveres. La FESC serà, un any més, el gran aparador d’opcions crítiques amb el model capitalista que aposten per una economia al servei de la comunitat, la democràcia, l’autogestió i el medi ambient.

L’edició d’enguany, sota el lema L'economia ha canviat. I tu, a què aspires?, posa el focus en l’economia social i solidària com a espai de creació i resistència a les amenaces del model capitalista, en un context d’auge dels moviments feminista i d'emergència climàtica, però també de l’extrema dreta tant a nivell estatal com mundial, així com de retallada de drets i llibertats.

El contingut de la FESC girarà al voltant de tres eixos: la resistència, és a dir, l’anàlisi crítica de la realitat i la defensa dels drets col·lectius; la creació, com a constructora d’alternatives que posen l’economia al servei de les persones i del medi ambient, i l’avanç, això és, generar debats estratègics sobre el creixement del moviment perquè sigui emancipador i s’estengui.

En aquesta vuitena edició, la imatge del cartell de la FESC 2019 fa referència a la societat de consum dels anys 50 i s’inspira en la publicitat de l’època, que mostrava la dona des d’una òptica masclista. El cartell s’apropia d'aquesta estètica per explicar que el model econòmic ha canviat i que existeixen alternatives per aconseguir una economia més justa, igualitària i que posi les persones al centre.

Cada cop hi ha més persones que opten pel consum responsable, que s'apropen al moviment feminista o contra el canvi climàtic, que han sentit a parlar de finances ètiques o que no se senten còmodes amb les directrius del model econòmic capitalista. Per això, l’objectiu de la FESC 2019 és omplir els passadissos del Recinte Fabra i Coats de noves visitants que busquin alternatives a l’economia imperant.

La FESC, de fet, és un aparador de productes i serveis necessaris per cobrir les necessitats de la vida quotidiana de les persones: habitatge, alimentació, oci, educació, comunicació, tecnologia, serveis a persones i empreses, finances i assegurances ètiques, formació i educació i tecnologia, entre altres. Però també és un punt de trobada per a totes les edats on participar d'activitats culturals i familiars, un espai on ampliar les perspectives de consum i, inevitablement, fer-se amb productes de proximitat. Finalment, és el lloc de trobada on reflexionar conjuntament.

Una de les principals novetats de l’edició d’enguany és la implementació de noves mesures d’ambientalització fruit de les propostes de la comissió d’ecologia de la XES. Entre aquestes mesures destaquen la distribució de gerres d’aigua per evitar el consum de plàstic i dos banys ecològics secs. A més, es farà una estimació de les emissions produïdes per la fira i, per compensar-se la petjada ecològica, es destinaran recursos a la plataforma Rebrotem, que té per objectiu reviure i repensar la Ribera d'Ebre i altres zones afectades pels incendis forestals.

Una altra novetat de la vuitena edició és el nou espai dedicat al consum responsable, situat a l’entrada de l’espai Elisa Garcia. En aquesta zona hi haurà l’espai Pam a Pam, projecte que aglutina alternatives de consum de tot el territori català. A la mateixa zona s’hi podran trobar alternatives d’estalvi i de gestió de banca amb principis ètics, o hi haurà la família Opcions, una iniciativa líder a Catalunya que promou el consum conscient i que, juntament amb les seves sòcies, assessoraran les persones visitants en el salt a un altre tipus de consum en els camps de l’energia, amb Som Energia; de les telecomunicacions, amb Som Connexió; de la mobilitat, amb Som Mobilitat i de les assegurances, amb Arç Cooperativa.

En la vuitena edició, la fira aposta per la cultura i ofereix una vintena de propostes culturals, entre les quals destaquen els concerts de Say It Loud, amb la presència del duet nord-americà de hip-hop polític Rebel Diaz, i Joan Colomo, així com també la connexió amb Sant Andreu a través d’una deriva sonora per les zones verdes del barri i una proposta experimental amb gravacions dels seus espais de resistència.

Enguany, l’acte inaugural trencarà amb les edicions anteriors, ja que serà un monòleg a càrrec de les humoristes Ana Polo i Oye Sherman, en què explicaran com veuen el moviment de l’economia social i solidària des de fora.

La FESC 2019 gira al voltant de les resistències i Andalusia viu ara mateix un moment polític complicat i volem visibilitzar les iniciatives de resistència andaluses. Més enllà del conegut projecte d’autoocupació cooperativa de Marinaleda, el cooperativisme d’aquest territori té un llarg recorregut històric i forma part de l’ADN de l’economia transformadora més coneguda de la península. És per això que enguany Andalusia serà la nació convidada a la Fira d’Economia Social de Catalunya. A la FESC s’hi podran conèixer les seves organitzacions d’economia social i solidària; compartir-hi estratègies, reptes i propostes.

La FESC 2019 s’ha presentat aquest dilluns 21 d’octubre en una roda de premsa a l’espai cooperatiu del Grup Ecos de Barcelona. Han participat en la presentació Alba Hierro i Víctor Giménez, les dues persones coordinadores de la fira, i Guillem Subirachs, tècnic de la XES. Giménez ha insistit en el paper de l’economia solidària com a resistència davant les amenaces actuals. En aquest sentit, ha posat de relleu que Andalusia, on l’extrema dreta ha entrat amb força en el Parlament autonòmic, sigui la nació convidada d’aquesta edició. Alba Hierro, per la seva part, ha posat en valor la FESC com a «espai de trobada com a comunitat» i on les persones que la visitin podran trobar entitats a través de les quals «fer el salt en el seu consum quotidià» cap a alternatives que posen les persones i no el benefici econòmic en el centre de la seva activitat.