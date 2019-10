Un miler de persones protesten a Manlleu contra el tancament de la històrica General Cable

Un miler de persones s'ha manifestat aquest dissabte a Manlleu (Osona) en contra del tancament de les plantes que la multinacional Prysmian Group, l'antiga General Cable, té a Manlleu i a Montcada i Reixac (Vallès Occidental). El membre del comitè d'empresa, Josep Urbano, ha valorat positivament la convocatòria perquè "s'ha aconseguit fer arribar el missatge a les institucions".

En declaracions a l'ACN, Urbano ha tornat a denunciar que l'empresa tanca les fàbriques per "eliminar la competència" i ha subratllat que la multinacional no té pèrdues. "No hi ha raons econòmiques, senzillament volen eliminar el mercat", ha afegit. El tancament de les plantes afecta Manlleu, on hi treballen 334 treballadors, i Montcada i Reixac, on n'hi ha 153. El pròxim 9 d'octubre la plantilla té previst manifestar-se davant del Parlament.

"Estem molt contents de la convocatòria de la manifestació. Volíem que la societat i les institucions s'adonessin del problema del tancament de la planta de Manlleu", ha comentat el membre del comitè d'empresa de General Cable, que ha recordat que la factoria estava a només dos anys de complir el seu centenari, el 2021. "I ara ve el grup italià Prysmian, compra General Cable i la tanca. No és la primera vegada que ho fa, ja ho va fer anys enrere amb Draka Cables", ha recordat Urbano.

"És una llàstima perquè no és qüestió que no tinguem feina. Tampoc hi ha raons econòmiques, ni organitzatives ni productives", ha enumerat el membre del comitè d'empresa. "Hi ha possibles compradors interessats però no ens volen vendre. El que volen és tancar-nos i quedar-se amb els nostres clients", ha carregat Urbano.

Per tot plegat, el comitè d'empresa de la històrica General Cable ha anunciat un seguit de mobilitzacions que culminaran el proper dimecres a les portes del Parlament. "El dia abans anirem a Indústria i, si hem d'arribar al Parlament europeu, ho farem", ha avisat Urbano. "No permetrem aquest crim econòmic, les institucions hi han de posar-hi mà", ha conclòs.