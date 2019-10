Les organitzacions agràries demanen ampliar les contractacions en origen a la fruita i ajuts per a albergs de temporers

Les organitzacions agràries han refermat la seva aposta per la contractació en origen per poder atendre les necessitats de mà d'obra que els empresaris requereixen durant la campanya de la fruita. En aquest sentit, han reclamat poder augmentar els temporers que contracten d'aquesta manera i que aquestes contractacions es pugui efectuar en més països que en l'actualitat.

En la campanya d'enguany, s'han autoritat 455 contractacions en origen, totes elles de treballadors provinents de Colòmbia. Les organitzacions també demanen a l'Administració ajuts per al manteniment, reforma i construcció d'allotjaments per a temporers. Des d'Asaja han denunciat que l'aplicació del salari mínim interprofessional ha comportat un augment del 20% en els costos de mà d'obra per als empresaris agraris.

Els diferents agents implicats en la campanya de la fruita a les comarques de Lleida han fet balanç aquest dijous del desenvolupament d'aquesta campanya i ja han començat a planificar la pròxima. Un cop més, han posat de relleu que ha estat una campanya "modèlica" i han remarcat que la de Lleida és un "referent" per al conjunt de les campanyes agràries de l'Estat i la segona en importància pel que fa a contractació, segons ha assenyalat el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín.

Unes 90 inspeccions en empreses i explotacions agràries

La Inspecció de Treball ha dut a terme aquesta campanya una norantena d'inspeccions a empreses i explotacions agràries, en les quals ha analitzat 417 treballadors, dels quals 355 eren estrangers. Quan finalitzi la campanya es donaran a conèixer les dades definitives, així com les actes aixecades i sancions imposades per incompliments de la normativa. Tot i això, el president d'Asaja Lleida, Pere Roqué, ha reiterat que "els pagesos ho estan fent bé" i que hi ha "un marge molt gran en el compliment de la normativa laboral a Catalunya".

D'altra banda, Roqué ha denunciat que l'aplicació de l'increment del salari mínim interprofessional ha comportat un augment del 20% en els costos de producció per als empresaris agraris. Aquest increment, però, "contrasta amb les liquidacions", ja que "ni en fruita de pinyol ni de llavor els preus no acompanyen", ha asseverat.

El president de JARC a Lleida, Joan Carles Massot, ha remarcat que la mà d'obra representa prop del 70% del total dels costos de producció per a l'empresari , ja que a banda de la recol·lecció de la fruita, cal sumar-hi la resta de tasques que es porten a terme durant l'any.

Més de 15.000 contractacions

Enguany, s'han superat els 15.000 treballadors afiliats al règim agrari de la Seguretat Social, una de les xifres més altes de les darreres campanyes fructícoles. Les organitzacions agràries ho han atribuït a l'increment de producció ja que la incidència d'inclemències meteorològiques sobre la collita ha estat mínima. Un 84% dels treballadors contractats en la campanya agrària era d'origen estranger, provinents tant de la UE com de fora.

Aposta per la contractació en origen

Unió de Pagesos i JARC reiterat la seva aposta per la contractació en origen i han tornat a demanar un increment del contingent de treballadors que els empresaris poden contractar mitjançant aquesta modalitat, així com de les procedències d'aquests. Crespín ha explicat que aquesta campanya s'han autoritzat 445 contractacions en origen, un 15% més que l'any passat.

La contractació en origen representa un percentatge aproximat del 3% del conjunt de treballadors de la campanya de fruita. El subdelegat ha destacat que les renovacions del permís de treball a aquests treballadors s'han quadruplicat, ja que després de la campanya de la fruita de Lleida, han participat en altres campanyes agràries en altres punts de l'Estat.

Crespín ha exposat que per tal que l'administració de l'Estat pugui estudiar la possibilitat d'augmentar les autoritzacions per a noves contraccions en origen, cal abans que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) "certifiqui que no existeix mà d'obra suficient per abordar el conjunt de feines que comporta la campanya".

Ajuts per a allotjaments per a temporers

Durant la reunió, les organitzacions agràries han tornat a posar sobre la taula la necessitat de resoldre el tema de l'allotjament dels treballadors del camp durant la campanya de la fruita i, en aquest sentit, han reclamat de nou línies de finançament i ajuts per al manteniment, reforma i construcció d'allotjaments i albergs, tant municipals com privats.

Crespín ha assenyalat que cal diferenciar entre "la necessitat d'allotjament per als temporers amb contracte de feina i aquelles persones amb necessitats de caire social no vinculades a la campanya" i ha recordat que "és la Generalitat qui té les competències per a la construcció i reforma d'allotjaments i qui ha d'oferir una solució".

Temporers amb contracte de treball s'han allotjat al 'refugi' de Lleida

Des de la UGT han defensat que, tot i que es parli d'una campanya "modèlica", encara "hi ha aspectes a millorar", especialment en l'àmbit social. Enguany, no s'ha detectat l'existència d'assentaments il·legals de temporers en municipis propers a Lleida, però el sindicat ha posat de relleu la problemàtica que pateix la capital del Segrià en relació amb l'acollida i allotjament de les persones que arriben a la ciutat per treballar a la campanya de la fruita, algunes de les quals acaben dormin en carrers i places.

La UGT ha constatat que molts temporers amb contracte de treball que collien fruita en poblacions properes a Lleida s'han allotjat al 'refugi' habilitat per la Paeria malgrat que "és l'empresari qui els havia de facilitar un lloc de treball". En aquest sentit, el representant del sindicat, Ramon Moreno, ha demanat una major implicació de dels consells comarcals, Diputació de Lleida i dels ajuntaments "per donar solució a aquesta problemàtica".

Des de la UGT també han denunciat que persones que arriben a Lleida per treballar a la fruita ho fan en situació irregular i, per tant, no poden ser contractades. Això, "crea un gruix de persones que es converteixen en persones vulnerables i que s'afegeixen a les persones que ja estan a Lleida i que ja atenen els serves socials", ha assenyalat.

Moreno ha reclamat l'actuació de Ministeri de Treball per evitar aquesta situació. Així mateix, s'ha mostrat convençut un augment de la contractació en origen tal com demanen les organitzacions agràries suposaria que "molta gent que arriba buscant feina no en trobaria i encara s'agreujaria més la situació", segons la UGT. Durant la reunió, sindicats i organitzacions agràries també han denunciat l'existència de "màfies" que cobren als temporers per transportar-los des de Lleida o d'algun altre municipi fins al lloc de treballl.

Han participat a la reunió de la Comissió de seguiment i planificació de la campanya agrària de Lleida, que s'ha dut a terme a la subdelegació del govern espanyol, representants de la Seguretat Social, de l'Oficina d'Estrangeria, de Treball, del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Inspecció de Treball, Agroseguro, del Departament d'Agricultura i del SOC. També hi han assistit representants dels sindicats UGT i CCOO, de les organitzacions agràries Unió de Pagesos, Asaja i JARC i responsables dels diferents cossos i forces de seguretat.