Les cooperatives agràries subministraran regularment fruita, llet, oli, arròs i altres productes als Bancs dels Aliments

Un dels principals àmbits de col·laboració són les aportacions de fruita dolça i cítrics, que, a Catalunya, se situen en unes 14.500 tones anuals i es realitzen en el marc de mesures com són la retirada de producte del mercat. Una part d'aquesta fruita es destina a l'elaboració de sucs i es lliura als Bancs dels Aliments en aquest format.

L'objectiu és consolidar les aportacions que ja venien fent les cooperatives i estructurar-les amb l'objectiu de garantir el subministrament regular i diversificat per productes i zones productores en les quantitats requerides pels bancs d'aliments.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i la Federació Catalana de Bancs d'Aliments han signat aquest dijous a Barcelona un conveni de col·laboració per lluitar contra la pobresa i el malbaratament alimentari. En virtut d'aquest acord, la FCAC es compromet a fomentar entre les cooperatives associades les donacions de productes com ara fruita dolça, cítrics, arròs, llet, oli d'oliva o fruits secs.

×

: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació