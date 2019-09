L'empresa Biogründl i l'Institut Català del Suro engeguen un projecte per utilitzar el suro en cosmètica

L'empresa catalana Biogründl i l'Institut Català del Suro han engegat un projecte per utilitzar el suro a la indústria cosmètica i estudiar l'extracció de polifenols, unes substàncies antioxidants presents al material, per incorporar-los a cremes i altres productes de bellesa amb propietats antienvelliment. L'empresa ha rebut un ajut de 77.500 euros per part d'ACCIÓ en el marc del programa INNOTEC i desenvoluparà el projecte durant dos anys, durant els que es realitzaran proves d'eficàcia per comprovar la capacitat dels polifenols com a agents per endarrerir l'envelliment.

El consorci busca reaprofitar subproductes de la indústria surera que fins ara no es consideraven de valor i utilitzar una metodologia d’extracció més sostenible, ja que altres estudis similars empraven derivats del petroli.

Els polifenols que es poden extreure del suro tenen diverses aplicacions en altres indústries gràcies a les seves característiques biològiques, entre les que destaquen les propietats antioxidants, antibacterianes o antiinflamatòries. Segons Ruth Margalef, CEO de Biogründl, són precisament les antioxidants sobre les que gira el projecte ja que, segons explica, la gent envelleix perquè s'oxida i, per tant, els polifenols s'haurien de poder utilitzar com a actius per endarrerir el procés natural d'envelliment.



Per la seva banda, la responsable de microbiologia de l'Institut Català del Suro, Maria Verdum, explica que els materials que s'utilitzarà, a diferència de la d'altres països on es fa servir derivats del petroli, seran ecològics, com solvents de naturalesa aquosa, olis vegetals o altres materials procedents de l'economia verda.



L'empresa també destaca que es tracta d'un projecte d'economia circular, ja que es busca reaprofitar diferents elements de la indústria surera que actualment tenen un valor molt baix però que creuen que els poden donar una segona aplicació amb un valor afegit molt més elevat. Verdum també remarca que a banda d'intentar reaprofitar subproductes del suro que no són aptes per a la producció de taps, també volen oferir un incentiu a la indústria perquè disposi de més recursos per tenir cura dels boscos i els doni més rendiment de manera sostenible.