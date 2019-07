El Govern impulsa la venda crèdits de CO2 generats per projectes socials desenvolupats a Catalunya

El Govern ha posat a la venda aquest dilluns els primers crèdits de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) provinents de projectes de reducció d'emissions fets per entitats socials que actuen a Catalunya. Aquests crèdits es posen a disposició de persones i empreses que volen compensar una part de les emissions que generen les seves activitats. Entre les accions d'aquests projectes n'hi ha de destinades a evitar el malbaratament alimentari o a substituir calderes de gasoil i propà per d’altres de biomassa o per plaques solars;

Els 4.256 crèdits que s'han posat a la venda, equivalents a 4.256 tones de CO2, corresponen a les reduccions assolides per projectes executats entre el 2016 i el 2017 i que l'executiu català ha verificat durant el 2018. Cada crèdit val 10 euros, l'import que cobra l'entitat promotora per compensar part de la inversió.

Entre les accions d'aquests projectes n'hi ha destinades a evitar el malbaratament alimentari; a substituir calderes de gasoil o propà per altres de biomassa o per plaques solars; a millorar el comportament energètic dels edificis; a substituir vehicles de gasoil per elèctrics, o a instal·lar 'district heatings' o illes de calor amb renovables.



Les persones o empreses que vulguin compensar les emissions de GEH derivades de la seva activitat poden fer-ho a través de SendeCO2, Sistema Europeu de Negociació de CO2, un dels referents de la compra i venda de drets d'emissió del sud d'Europa des del 2004. Qui adquireixi els crèdits rebrà un certificat oficial de compra i cancel·lació de crèdits de GEH del Programa emès per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic.



Aquests crèdits no seran vàlids per donar compliment a la Directiva de Comerç de drets d'emissió, que té una regulació específica i comercia amb unes tones de carboni determinades amb uns preus concrets, derivats de les polítiques europees que s'han implementat.