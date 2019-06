Les platges metropolitanes inauguren la temporada d’estiu posant el focus en la preservació del litoral

Les platges de l’àrea metropolitana de Barcelona s’han posat a punt per començar la temporada de bany i acollir els primers banyistes. L’AMB, en la presentació de la temporada ‘Estiu Metropolità’ que ha tingut lloc a Gavà, ha donat a conèixer la necessitat de posar en marxa un pla d’estabilització del litoral amb l’objectiu de pal·liar els efectes de l’evident canvi climàtic. Es calcula que en els últims 4 anys s’ha perdut el 17% de la superfície total i un 25% de sorra lliure.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha afirmat que un dels principals reptes és abordar el fenomen de la regressió. “Cal una resposta global, que tingui en compte la dinàmica del litoral. I aquest projecte d’estabilització que promou l’AMB ha de servir per determinar actuacions que ens dotin d’una solució tècnica viable per a les nostres platges”, ha afirmat.

Algunes de les possibles solucions són la construcció de barreres submergides o instal·lar un geotub submergit mar endins per tal de protegir el litoral de l’onatge dels temporals i del baix impacte ambiental. L’objectiu és buscar solucions a curt termini per minimitzar l’erosió d’aquestes platges i reforçar-les utilitzant solucions basades en la natura.

Les dunes, protecció natural

Amb l’objectiu de buscar solucions integrades que permetin la preservació de les platges, AMB segueix tirant endavant la creació i manteniment dels sistemes dunars. Les dunes suposen un reservori important de sorra que aporta estabilitat en aquests espais naturals.

Aquests sistemes consisteixen en acumulacions importants de sorra que actuen com una barrera natural contra la força dels temporals i l’onatge. A més preserven les zones urbanes i les infraestructures que hi ha darrere, de forma que ajuden a conservar els “xiringuitos” o els establiments amb activitats socioeconòmiques de primera línia de mar.

Connectant les platges

Un dels objectius en que s’ha posat èmfasis és la gestió integral de les platges. Per això, AMB aposta per connectar les platges a través de passeigs marítims. Amb l’objectiu d’impulsar la finalització d’alguns trams de passeigs inacabats, l’AMB ha creat una proposta de cofinançament per a la construcció dels últims trams pendents ( a Montgat a la platja de les Barques, a Badalona a la platja dels Pescadors, a Viladecans a les platges de la Murtra i la Pineda, al nord de Gavà, i l’ampliació del tram del passeig de Castelldefels).

L’alcaldessa també ha defensat l’elaboració d’una estratègia metropolitana per promoure una mobilitat sostenible a les platges. “A Gavà ja ens hi hem posat amb un dispositiu específic durant l’estiu per fer compatible l’ús social de les nostres platges amb el respecte a l’entorn. Perquè una mobilitat que no sigui sostenible no és compatible amb el nostre model de preservació”.

Creixement econòmic i desenvolupament sostenible

Les platges metropolitanes requereixen una bona infraestructura de manteniment. L’AMB inverteix 4 milions d’euros anuals en la millora continua de les platges i això repercuteix en què les platges metropolitanes siguin un dels espais públics més visitats de la Unió Europea. Aproximadament uns deu milions d’usuaris freqüenten les platges cada any, fet que afecta de forma positiva a les economies locals.

Aquesta millora de les platges i dels seus equipaments ha estat bàsica per al desenvolupament del turisme del litoral metropolità. Una de les novetats d’aquesta temporada, que es troba en prova pilot, és la implantació de la cobertura 5G en un àmbit de 1.700 m de longitud de la platja de Gavà. L’objectiu és donar avisos de seguretat i informació pública als usuaris de la platja. Es col·locaran un total de 12 bàculs que portaran integrats un polsador per a situacions d’emergència i endolls tipus USB per a carregador de mòbils i similars.

El gerent de l’AMB, Ramon Torra, ha remarcat la innovació i ha recalcat la gran qualitat del servei de platges. “Anem atenent cada cop al ciutadà de manera més completa, però també hem d’afrontar els reptes de futur. Aquesta prova pilot donarà servei a les platges, però també pot ser un primer pas per veure com hem d’estendre aquesta xarxa 5G amb un lideratge a l’administració local”.