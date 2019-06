Un grup de voluntaris recuperen varietats d’horta tradicionals del Parc Natural del Montsant

Per a retornar aquest llegat ecològic al seu territori d’origen, la Fundació Miquel Agustí ha enviat més de 7.500 llavors a persones interessades de la comarca del Priorat, que seran cultivades durant la temporada. De cara als mesos d’estiu, quan els cultius estiguin a punt per al consum, es preveu organitzar diferents activitats, tastos i tallers de formació oberts a productors, restauradors i públic general.

En una primera fase del projecte, l’any 2017 es van col·lectar llavors i informació etnobotànica de 39 varietats d’horta, que inclouen, entre altres, tomàquets, faves, pebrot, enciams, carbasses o safranòria morada. En una segona fase del projecte, aquest material va ser traspassat a la Fundació Miquel Agustí, que des del 2018 ha conreat, estudiat i produït llavor d’aquestes varietats als camps experimentals d’Agròpolis-UPC, a Viladecans (Baix Llobregat). Aquestes llavors han estat incorporades al banc de llavors que l’entitat gestiona juntament amb l’Escola Superior d’Agricultura (ESAB-UPC), on seran emmagatzemades en condicions òptimes per a la seva conservació.

Conrearan en vuit horts de diferents poblacions del voltant de la Serra de Montsant i de la comarca del Priorat alguna de les més de 30 varietats tradicionals recuperades dins del projecte. Entre aquestes hi ha l’enciam del sucre, el pebrer de la Bisbal, el tomàquet de Còrsega o la safranòria morada. L’objectiu és afavorir el retorn d’aquestes varietats al seu territori d’origen i promocionar el seu coneixement entre la població de la comarca i les persones visitants.

Un grup de persones voluntàries recuperarà varietats tradicionals d’horta del Parc Natural de Montsant i el Priorat. En el marc del projecte Biodiversitat Cultivada, s’ha constituït el grup de conservació de l'agrobiodiversitat “La Safranoria”, integrat, de moment, per una dotzena de persones.

