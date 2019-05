Govern i sindicats de bombers signen un acord històric per millorar la situació del cos

El conseller d’Interior, Miquel Buch, i tres sindicats de Bombers han signat aquest divendres l'acord laboral fins el desembre del 2022, ratificat per prop de 70% de la plantilla del cos. El pacte arriba després d'anys de negociacions i desacords, ja que l'últim va caducar el 2008 i va ser substituït el 2014 per un decret sense l'acord dels sindicats i que va suposar augmentar les hores extres. La Conselleria s'ha compromès a reduir les hores de feina dels bombers, sobretot les extraordinàries, a pagar-les millor i a convocar 750 places més fins d'aquí tres anys.

És el tercer acord del cos en els últims 20 anys i les últimes negociacions van començar el juny de l'any passat amb el conseller Jordi Jané, passant per Joaquim Forn, "que l'hauria signat", ha dit Buch. Les principals i històriques reivindicacions del cos eren sobre l'estat deficient de molts parcs de bombers, les mancances en material i equipament específic, l'antiguitat dels vehicles i la falta estructural de plantilla.

L'acord permetrà "remuntar" parcialment algunes d'aquestes mancances, ha dit Buch, que ha admès que no és l'acord que el departament voldria però sí el "possible" en les actuals circumstàncies pressupostàries. Si la situació millora, ha dit que s'intentarà millorar el pacte.

Aquest mateix divendres han començat el curs preparatori a l'Institut de Seguretat Pública un total de 150 aspirants, que fins el 30 de novembre faran unes 700 hores de formació, amb un 40% de teoria i un 60% de pràctica, de les que 140 hores seran d'aprenentatge en línia. D'aquests futurs bombers, només el 2,7% són dones, i tenen una mitjana de 31 anys, amb un màxim de 47 i un mínim de 23. La meitat dels alumnes procedeixen de les comarques de Barcelona, un 23% de Lleida, un 16% de Girona i només un 8,7% de Tarragona. Un 1,3% dels aspirants són valencians. A l'ISPC també s'hi estan formant 79 aspirants a bombers de Barcelona.

A més, ja s'estan fent les proves de preselecció de 250 aspirants més, que podrien acabar el seu curs entre aquest any i el vinent. Pels anys 2020, 2021 i 2022 es preveuen convocar 250 places més anualment. Amb aquestes 1150 places s'ampliarà la plantilla lleugerament, a causa de les prop de 700 jubilacions d'un cos d'uns 2.500 membres.

A banda, també es faran diverses promocions internes. El 2019 es convocaran 194 places de bomber de primera categoria, 117 de caporal, 63 de sergent, 50 d'oficial i 25 de sotsinspector. El 2021 es preveu convocar 99 places de caporal, 35 de sergent, 50 d'oficial i set d'inspector.

Un dels punts més importants és l'acord per la jornada anual obligatòria de 1.688 hores pels anys 2019 i 2020, amb especificació de les guàrdies de 24 hores, les jornades de formació obligatòria, les hores destinades a revisió mèdica i les proves de capacitació física. La jornada anual es reduirà a 1.664 l'any 2021 i a 1.640 hores l'any 2022. Les guàrdies complementàries d'estiu seran dues, voluntàries, de 7 del matí a 9 del vespre i es pagaran com a gratificacions extraordinàries. També s'han pactat els trams d'hores extres per activacions i es crearà una bossa de compensació d'hores extraordinàries.

Igualment, també s'ha acordat un complement de cobertura de mínims de parcs i altres unitats operatives fins el 31 de desembre del 2020. Serà un complement universal i homogeni per tots els grups i categories de 1.680 euros anuals sempre que es facin tots els serveis ordinaris planificats.

L'acord també recull i regula aspectes com la compensació per assistència a judicis relacionats amb el servei, els desplaçaments entre parcs, els permisos i llicències, la carrera professional o el compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals. També es revisarà la situació de segona activitat i els imports de cobertura de l'assegurança en cas de mort i invalidesa.

Buch ha agraït l'esforç negociador i ha emmarcat l'acord en altres mesures com la compra de 92 camions pesants per valor de 40 milions d'euros i 9,3 milions invertits en la millora dels parcs i el material. En total hi ha en marxa prop de 70 licitacions, quan anualment se'n fan habitualment unes 20.

El conseller ha dit que també vol arribar a un acord laboral amb els Mossos d'Esquadra, però la paralització judicial dels resultats de les eleccions sindicals fa que, segons ell, hi hagi el risc que un possible acord amb l'actual Consell de Policia en funcions pugui ser impugnat judicialment per algun sindicat del futur Consell. "No sabem amb qui negociar, estem buscant solucions internes", ha dit.

Valoracions sindicals

A l’acte també hi han participat el secretari general del Departament, Brauli Duart, el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Manel Pardo, i el subdirector general operatiu dels Bombers, David Borrell, a més dels sindicats IAC-CATAC, Intersindical-CSC i CSIF. UGT signarà l'acord dilluns pel seu desacord en fer l'acte públic en campanya electoral, mentre CCOO no l'ha signat. L'acord es preveu portar al Consell Executiu de dimarts que ve perquè entri en vigor abans de l'1 de juny, com es va comprometre Interior i ha volgut remarcar Buch.

Manel Titos, d'IAC-CATAC, ha dit que l'acord és "de mínims i transitori" però s'ha felicitat per l'arribada de nous bombers i la derogació del decret que els obligava a fer 102 hores extres més cada any. També ha demanat més inversió en material. David Hereu, de la Intersindical-CSC, ha dit que l'acord és "necessari però de mínims" i creu que caldrà millorar-lo.

La UGT-Bombers considera que "fer coincidir de forma forçada la signatura de l'acord amb l'últim dia de campanya electoral és un acte d'oportunisme polític, i de propaganda electoral, i una manca de respecte a l'utilitzar una vegada més al col·lectiu per als seus interessos partidistes". "Per higiene democràtica i responsabilitat sindical, ens veiem en l'obligació moral de posposar la signatura al pròxim dilluns 27, ja passades les eleccions", argumenten, i afegeixen que ho faran "allunyats de la publicitat i el fals triomfalisme que li vol donar la Conselleria d'Interior".

"Els presents acords, que arriben quatre anys tard, són fruit del rigorós treball dels delegats de la UGT, del conflicte i la reivindicació col·lectiva i no de l'assoliment d'un grup polític que ha deixat el cos de Bombers en col·lapse estructural fent ara de la necessitat virtut. Aquests acords, que només són laborals, no solucionen les imperioses necessitats estructurals denunciades pels sindicats els últims anys.

Aquest acord no és més que una treva per a poder passar la difícil campanya forestal que ve amb pau social i amb la possibilitat de poder cobrir els parcs, novament amb el nostre sobreesforç (hores extres) i fins a un nou marc pressupostari", relata el comunicat. Des de la UGT asseguren que estaran "atents per a garantir que les millores i inversions promeses en campanya electoral es materialitzin en els pròxims anys i no es converteixin en un nou brindis al sol".