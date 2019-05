Més de 1.100 catalans van demanar mecanismes de segona oportunitat contra l'endeutament el 2018

Uns 1.130 catalans van demanar durant l'any 2018 acollir-se al mecanisme de segona oportunitat contra l'endeutament, un 41,4% més que el 2017, cosa que va suposar el 34,5% dels procediments oberts per aquest motiu a tot l'estat, on se'n van fer 3.273, un 46% més que l'any anterior. Es tracta de persones físiques i no autònoms ni empresaris que davant de la gran acumulació de deutes es van declarar en suspensió de pagaments, figura permesa als ciutadans normals des del 2015. No obstant això, aquestes xifres són molt inferiors als procediments oberts pels mateixos motius en països europeus, com per exemple França (180.000), Alemanya (107.000) o Regne Unit (90.000), on hi ha molts més anys de tradició.

Les dades les ha facilitat el Grup de Treball de segona oportunitat de la Comissió de Normativa de l'ICAB i el CICAC. Una de les principals conclusions que ha fet aquest grup en un estudi és que cal més difusió d'aquesta llei entre la població i més formació entre els advocats perquè la recomanin als seus clients.

De fet, els advocats que dominen el mecanisme són els que més el recomanen i n'estan més satisfets. Els lletrats amb més ingressos són els que més utilitzen aquest mecanisme, més el recomanen i més satisfets n'estan. Si els despatxos d'advocats compten amb economistes, encara el recomanen més. Els lletrats enquestats per a l'estudi opinen que els jutjats haurien de tenir més mitjans per agilitzar aquests processos.

Els autors de l'estudi, basat en enquestes a més d'un centenar d'advocats, consideren que l'estat es beneficia d'aquest mecanisme, perquè els ciutadans que s'hi acullen renuncien a l'economia submergida, perquè no els embarguin el sou, i els permet recomençar de nou i tenir més possibilitats de sortir de l'exclusió social.

Per això, opinen que l'administració hauria de subvencionar més aquest mecanisme pagant part de les despeses notarials i de mediació. També proposen que els col·legis d'advocats signin convenis amb els serveis socials municipals per informar a les persones necessitades sobre aquesta possibilitat.