Les partícules dièsel poden provocar asma als nens

Un estudi liderat pel grup de recerca en Pneumologia de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) pertanyent al CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERES), ha conclòs que hi ha evidències tant a nivell epidemiològic com a nivell molecular que la contaminació no només agreuja l'asma, sinó que la pot causar en els infants de fins a quatre anys.

L'estudi, publicat a la revista Science of the Total Environment, parteix de l'anàlisi d'entre 130 i 150 articles científics sobre el paper de les partícules dièsel en el desenvolupament de l'asma. El doctor Xavier Muñoz ha destacat que les persones sanes no tenen perquè afectar a les persones sanes si no fan esport en zones més contaminades, mentre que recomana protecció a les persones amb malalties respiratòries. A Catalunya el 6% de la població té asma en adults, i entre el 9% i el 10% en població infantil perquè "en tots els països desenvolupats l'asma va a més".

El risc a patir asma en les persones exposades a les partícules dièsel és més evident en els infants de fins a quatre anys, el que podria ser perquè el sistema immunològic i els pulmons dels nens es va formant en un entorn amb contaminació ambiental. En canvi és més difícil de demostrar la relació entre l'exposició prenatal a les partícules dièsel i el desenvolupament de l'asma. "En adults, tampoc hi ha una evidència clara, probablement a causa de l'heterogeneïtat dels estudis", ha exposat el doctor Xavier Muñoz, investigador principal del grup de recerca en Pneumologia del VHIR i metge adjunt al Servei de Pneumologia de Vall d'Hebron.

Els investigadors van comprovar que les partícules dièsel augmenten l'estrès oxidatiu dins del pulmó. "Si s'inhalen petites quantitats els pulmons són capaços d'activar mecanismes defensius per evitar l'estrès oxidatiu, però en inhalar grans quantitats aquests mecanismes defensius són insuficients i les partícules dièsel aconsegueixen trencar l'epiteli bronquial provocant processos inflamatoris, alteracions en el sistema immune i asma", segons la doctora María Jesús Cruz, del grup de recerca en Pneumologia del VHIR.