Un de cada quatre accidents laborals mortals es produeix en els desplaçaments

Els accidents de treball continuen la tendència a l'alça iniciada el 2012, segons el ‘Balanç de salut laboral 2018’ de CCOO. L'any passat es van produir 242.083 accidents de treball, un 1,7% més que l'any anterior, quan la xifra es va situar en els 238.035. Els mortals van arribar als 82, dels quals 60 van ser en jornada de treball, sis més que l’any 2017.

Els accidents in itinere han augmentat gairebé un 6% l’any 2018, arribant a 19.653 i representen un de cada quatre accidents mortals, un total de 22. L'any passat es va produir un increment dels accidents mortals relacionats amb el trànsit, passant de sis l’any 2017 a 13 el 2018. Per combatre aquesta situació, CCOO demana derogar les reformes laborals, més recursos a la Inspecció de Treball i revertir la reforma del marc jurídic de les mútues.

Quant al nombre de treballadors accidentats per cada 100.000 habitants també ha incrementat en els accidents amb baixa, passant de 3.257 el 2017 a 3.269 el 2018. La distribució d'aquests accidents per sexes l’any 2018 ha estat de 66.125 en els homes, el 70%, respecte els 28.570 de dones, el 3%. L'any anterior havien patit accidents amb baixa 63.018 homes per 28.225 dones, un 69% de homes per un 31% de dones, una diferència d'un punt, però que es converteix en una tendència sostinguda, ja que el 2016 va ser del 68% pels homes respecte el 32% de dones.

El percentatge dels accidents sense baixa continua baixant. Enguany ha disminuït 3,8 punts respecte el 2017 (127.735 al 2018 per 128.356 al 2017) i el 2017 va disminuir 2,93 punts respecte el 2016, una circumstància que el sindicat atribueix a l'interès de les empreses i les mútues d’accidents de treball d’operar de forma constant per un registre dels accidents sense baixa.

Accidents ‘in itinere’ creixen un 6%

Els accidents in itinere han augmentat gairebé un 6% l’any 2018 arribant a 19.653 accidents i representen un de cada quatre accidents mortals. En aquest sentit, CCOO també alerta sobre el fort creixement dels morts durant la jornada laboral relacionats amb el trànsit, en missió, amb 13 víctimes mortals respecte les 6 de l’any 2017. Concretament, segons el Balanç de salut laboral, un 25% de la mortalitat en jornada de treball té a veure amb accidents de trànsit.

Les dones s’accidenten més que els homes in itinere, arribant al 55% del total, respecte el 45% dels homes. El sindicat atribueix aquest fet a “l'especial incidència” de la contractació a temps parcial no desitjada en les treballadores (tres de cada quatre persones ocupades a temps parcial són dones) i al fet que es veuen obligades a compaginar diverses ocupacions. A més, també assumeixen les responsabilitats principals de les cures de la família i la llar, fet que els fa incrementar els desplaçaments.

Majors accidents amb contractes temporals

El 2018 els accidents per tipus de contracte han tornat a pujar en el cas dels indefinits i en els eventuals. Així, els accidents de les persones treballadores amb contracte temporal continua en ascens. L’any 2018, el nombre va ser de 32.977 el 2018 (el 35% del total d’accidents) respecte els 31.076 el 2017. Una escalada que parteix d’un 24% d’accidents de persones treballadores eventuals el 2013 fins a arribar al 35% el 2018.

Quant als accidents segons el sectors d’activitat, destaca el continuat increment de l’índex d’incidència del sector de la construcció, que s’apropa a duplicar els del sector de la indústria i l’agricultura i que quasi triplica l’índex del sector serveis. El 2018 creix a totes les províncies (excepte Girona) on, per exemple, es situa en 8.047 treballadors accidentats a Girona o 7.318 treballadors a la demarcació de Barcelona.

En total, 3.403 persones han estat reconegudes i notificades amb malaltia professional a Catalunya a l’any 2018, un augment del 14% respecte el 2017. Quant a les malalties notificades i reconegudes per via dels accidents de treball han estat 1.590 persones al l’any 2018 respecte a les 1.207 del 2017, el que suposa un augment del 32%. A pesar de l’augment, destaca el descens de les relacionades amb agents carcinògens.

Augmenten els accidents mortals a Barcelona i Tarragona

L’augment dels accidents de treball per demarcacions és generalitzat en la categoria dels lleus. En canvi, pel que fa als accidents greus, l’augment és molt gran a Girona i a Lleida i baixen a Tarragona i Barcelona. Quant als accidents mortals, augmenten a Barcelona i Tarragona i disminueixen a Lleida i Girona que durant l’any 2017 ha patit el mateix nombre de pèrdues humanes que a l’any 2018 (13 persones).