El consum excessiu de carn processada incrementa un 50% el risc de tenir malalties cardiovasculars

Un consum excessiu de carn processada comporta un risc d’un 50,4% més de possibilitats de patir una malaltia cardiovascular. Aquesta és una de les moltes dades que inclou l’informe ‘Carn de canó. Per què mengem tanta carn i com ens emmalalteix’ que ha presentat Justícia Alimentària aquest dijous. L’increment del risc de patir diabetis per un consum excessiu de carn processada és d’un 22,8%, i d’un 21,6% en el cas del càncer colorectal.

Segons el mateix informe, a l’Estat espanyol hi hauria 270.000 persones menys amb malalties cardiovasculars, si el consum de carns processades fos el recomanat. També n’hi hauria 1,8 milions de persones menys amb diabetis i cada any es podrien evitar 17.500 casos de càncer colorectal i 8.200 defuncions per càncer colorectal.

L’alimentació insana és el factor que més incideix en la salut de la població espanyola, tal com recull l’informe, “el que més emmalalteix, a una distància considerable d’altres com el tabac, l’alcohol, les drogues o les malalties transmissibles”. I dins la categoria de risc alimentari, el més important és el carni.

En concret, el 60% de tota la salut perduda per culpa d’una alimentació insana es pot atribuir al consum excessiu de carn. I és que la carn és la font principal de greixos saturats i sal, dos dels tres ingredients junts amb el sucre, més involucrats a l’hora de contraure aquest tipus de malalties.

Segons l’informe de Justícia Alimentària, basat en diversos estudis científics, entre el 28 i el 38% de les malalties isquèmiques i cardiovasculars poden atribuir-se al consum excessiu de carn. El mateix pel 17% de la hipertensió, el 18% de la diabetis o el 28% dels càncers colorectals. De fet, segons l’informe, cada any moren a l’Estat espanyol més de 34.500 persones a causa del consum excessiu de carn i derivats. Això suposa que en una de cada deu defuncions per malalties no infeccioses el consum excessiu de carn i derivats n’ha estat un factor determinant.

Els additius, el gran problema

L’informe de Justícia Alimentària entra al detall en l’anàlisi dels factors que influeixen a l’hora d’emmalaltir a causa del consum excessiu de carn. En bona part, s’atribueix al processat de la carn a través d’additius que, si bé la indústria càrnia ha trobat els buits legals per incorporar-los com a ingredients en els productes que comercialitza, un consum excessiu pot comportar greus problemes de salut.

En concret, més enllà dels greixos insalubres, proteïnes en excés i sal que porten incorporats alguns productes carnis, alguns també porten una sèrie de substàncies carcinògenes, segons consta a la comunitat científica des de fa dècades i que periòdicament generen una certa alarma entre la població, però que ràpidament és contrarrestada per la indústria càrnia, amb la complicitat d’administracions i, fins i tot, societats mèdiques que es presten a fer-li el joc al sector.

En concret, l’informe de Justícia Alimentària assegura que els derivats carnis que porten additius nitrogenats incrementen notablement el risc de càncer. L’afirmació s’acompanya de literatura científica diversa que també desmenteix les tesis de la indústria que la incorporació d’additius nitrogenats a la carn n’evita la contaminació bacteriana.

Estudis recents desvinculen l’absència d’aquests additius de l’increment de risc de contaminació. L’informe de Justícia Alimentària entra al detall en l’anàlisi dels efectes en la salut de nitrats i especialment nitrits presents en una part important de la carn processada. I desemmascara el paper que han jugat professionals de la medicina i de la nutrició, a qui identifica amb noms i cognoms, a l’hora de netejar la imatge de la indústria càrnia.