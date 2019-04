El Suprem tomba l'últim recurs d'Endesa pels incendis del 94 al Berguedà i l'elèctrica haurà d'indemnitzar els afectats

C/ del Romaní, 5 . Cerdanyola del Vallés

L'incendi de Gargallà es va acabar unint amb el que s'havia iniciat unes hores abans, aquell mateix dia, a Sant Mateu de Bages i que va provocar el pitjor incendi forestal de Catalunya amb més de 60.000 hectàrees cremades. A més, en el cas del Berguedà, hi van morir quatre persones.

El foc va cremar 19.000 hectàrees i va causar quatre morts. En tot el procés judicial, han comparegut com afectats més d'un centenar de propietaris agrícoles i forestals. La sentència considera que la causa de l'incendi van ser les espurnes que van produir un cablejat elèctric. Els afectats valoren positivament el final del procés, però lamenten que la justícia hagi tardat 25 anys a resoldre'l.

La companyia elèctrica Endesa haurà d'indemnitzar finalment els afectats per l'incendi de Gargallà, al Berguedà, el 4 de juliol del 1994. El Suprem ha donat la raó als afectats, en els mateixos criteris establerts per l'Audiència Provincial l'any 2015. En total, la xifra d'indemnització es podria aproximar als 70 milions d’euros.

×

: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació