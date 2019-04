Neix una nova convocatòria perquè els ajuntaments instal·lin xarxes wi-fi gratuïtes en espais públics

Aquest dijous la Comissió Europea obrirà una nova convocatòria de la iniciativa WiFi4EU. La convocatòria, que està oberta a ajuntaments o agrupacions municipals d'arreu de la UE, s'estendrà un dia i mig, fins al 5 d'abril a les 17h.

Els ajuntaments podran fer la seva sol·licitud per optar a un dels 3.400 abonaments disponibles, de 15.000 euros cadascun, que es podran utilitzar per instal·lar xarxes wi-fi gratuïtes en espais públics com ara els edificis del consistori, biblioteques públiques, museus, parcs o places.

La comissària d'Economia i Societats digitals, Mariya Gabriel, ha anunciat la segona convocatòria de la iniciativa WiFi4EU, que representa un avenç concret cap a la millora de l'accés a internet per a tots els ciutadans europeus. Després d'una molt exitosa primera convocatòria, en paraules de Gabriel, ara es confia en què hi haurà el mateix entusiasme, amb 600 abonaments disponibles extra en comparació a la primera convocatòria.

La iniciativa WiFi4EU, amb un pressupost total de 120 milions d'euros, es desenvolupa en un seguit de convocatòries i cobreix els 28 Estats membres a més de Noruega i Islàndia. Un cop els ajuntaments s'han registrat al portal WiFi4EU Portal poden presentar la sol·licitud per al seu abonament amb només un clic. La Comissió selecciona els beneficiaris per ordre de recepció de sol·licituds, tot i que tenint en compte també un equilibri geogràfic.

La primera convocatòria de WiFi4EU es va fer el novembre de 2018, hi van participar 13.000 ajuntaments d'arreu d'Europa i es van concedir 2.800 abonaments.