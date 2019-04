Neix la plataforma CatConsum, que connecta usuaris i empreses proveïdores amb seu a Catalunya

La plataforma CatConsum s'ha fet pública aquest dilluns com la primera que "connecta usuaris i proveïdors" per fomentar el consum "responsable". Els impulsors detallen que la iniciativa neix arran del trasllat de seus socials que algunes grans empreses van fer durant el 2018 a causa del context sociopolític i apunten que cal fomentar el consum responsable i de proximitat perquè "les decisions individuals tenen una incidència general". Aquesta nova plataforma, impulsada per un grup d'empresaris de petita i mitjana empresa, busca posar en contacte els usuaris i els proveïdors de béns bàsics com la llum, el gas o la banca, totes elles amb seu social a Catalunya.

Així, amb aquesta iniciativa es vol "acompanyar" tots els usuaris i petits comerços que volen optar per empreses de proximitat. En aquest sentit, l'equip impulsor destaca que encara que el 2018 moltes de les grans companyies distribuïdores van traslladar la seu social fora de Catalunya, un 80% d'empreses van decidir mantenir-s'hi.

És per això que asseguren que juntament amb les grans corporacions, moltes empreses mitjanes són proveïdores d'aquests mateixos serveis i han mantingut la seu social. "Decidir quins són els teus proveïdors essencials és una qüestió de prendre partit, assegura el portaveu de la iniciativa, Jaume Massons.

En aquesta línia, el Massons també assegura que "quan tanta gent es pregunta què pot fer", en referència al context sociopolític, "ha de saber que cadascú té al seu abast decidir cada dia amb qui es vol comprometre com a consumidor", de manera que anima als usuaris a adoptar aquest model de proximitat que promouen.

Pel que fa a la plataforma, els impulsors expliquen que els costos inicials del projecte estan estimats en una inversió de 65.000 euros per un primer any de funcionament. D'altra banda, també confien que el trànsit d'usuaris al web i la contractació de serveis siguin "tan alts" que les mateixes empreses busquin tenir-hi presència.

A la nota de premsa també afirmen que la plataforma vol ser un punt de trobada entre consumidors i usuaris, de manera que oferirà espais blog amb informació econòmica i empresarial per promoure aquest model de consum "conscient i de proximitat".