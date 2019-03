El Síndic demana reduir l'IVA i treure altres càrregues impositives de la factura de la llum per reduir-la a la meitat

El Síndic de Greuges proposa apropar l'IVA, que ara és del 21%, a un tipus reduït, similar al que apliquen països de l'entorn, i suprimir l'impost sobre l'electricitat.

En l'informe El dret al subministrament d'electricitat, el Síndic defensa que aquestes i altres mesures, com repartir de manera proporcional els costos del sistema entre tipus de consumidors (domèstic, industrial, serveis) o promoure la competència en el mercat per evitar males pràctiques, permetrien reduir fins a un 50% la factura domèstica de la llum.

El Síndic també demana a l'Estat una nova regulació per al bo social, sobretot per simplificar-ne el procediment de sol·licitud, i a la Generalitat, que desplegui el reglament de la Llei 24/2015 amb la màxima celeritat perquè inclogui un model d'informe dels serveis socials per determinar si una persona o família es troba en risc d'exclusió residencial.