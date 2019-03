La pensió mitjana a Catalunya se situa al març en 1.022 euros, un 5,5% més que l’any passat

La pensió mitjana a Catalunya al març es va situar en 1.022,90 euros, xifra que representa un increment del 5,5% respecte al mateix mes de l'any passat i suposa un 3,7% més en relació a la mitjana estatal, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball. En total, es van abonar 1.729.258 pensions, un 1,1% més, de les quals 1,12 milions van correspondre a les prestacions per jubilació, amb un import de 1.152,72 euros, cosa que representa un augment del 3,3%. La resta van ser per incapacitat permanent (1.062,64 euros), de viduïtat (715,15 euros), orfandat (399,27 euros) i favor de familiars (617,95 euros).

Per demarcacions, a Barcelona, on es van abonar 1.302.700 pensions, va ser l'única on les pensions també van superar els 1.000 euros mensuals de mitjana, concretament 1.057,57 euros (+5,4%). En canvi, a les comarques de Girona, l'import mitjà de les pensions es va situar en els 905,05 euros, un 5,6% respecte el març de l'any passat; a les de Lleida va ser de 866,76 euros, un 5,8% més; i a la de Tarragona de 957,66 euros, un 5,6% més.

Pel que fa les prestacions per jubilació, a la demarcació de Barcelona van pujar fins als 1.189,36 euros; a la de Girona 1.022,09 euros a la de Lleida 984,75 euros i a la de Tarragona 1.086,24 euros.

Al conjunt de l'Estat, l'any passat es van abonar un total de 9.705.436 pensions contributives, un 1,27% més respecte l'any passat, amb una nòmina que va pujar fins als 9.576,4 milions d'euros. L'import de la pensió mitjana va ser de 986,71 euros, un 5,7% més, mentre que la prestació per jubilació va ser de 1.133,94 euros, un 5% més.