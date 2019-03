Creix un 60% la incorporació de joves al camp entre el 2015 i el 2018 en relació amb el període anterior

Un total de 2.011 joves s'han incorporat al sector agrari entre els anys 2015 i 2018, una xifra que representa un increment el 60% en relació amb el període 2011-2014, en el qual es van comptabilitzar unes 1.200 incorporacions. Les dades les ha donades a conèixer la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, durant la cloenda del IV Aplec de joves al camp, que s'ha celebrat aquest dilluns en el marc de la 147a Fira de Sant Josep de Mollerussa.

La consellera també ha destacat que les escoles agràries han assolit aquest curs una xifra rècord amb més de 12.000 alumnes. Jordà ha posat en valor les diferents eines, programes i actuacions que està portant a terme la conselleria per afavorir el relleu generacional sector agrari.

Jordà ha atribuït l'augment dels joves que s'han incorporat a l'activitat agrària a les diferents eines que ha posat en marxa Agricultura com ara el programa Odisseu, que es porta a terme conjuntament amb la direcció general de Joventut del Departament de Treball, per fomentar el retorn dels joves al territori, i a la formació impartida a les diferents escoles agràries de Catalunya.

La consellera també ha ressaltat l'augment dels alumnes de les escoles agràries del departament, que passen dels 12.000 aquest curs, respecte els prop de 9.000 que havia el 2014. "És una xifra record que demostra la fortalesa d'aquestes escoles", ha subratllat Jordà.

La consellera ha remarcat "la necessitat de valoritzar la professió de pagès perquè sigui un motor d'atracció de talent cap al sector agroalimentari", i, per això, Agricultura treballa en la posada en funcionament de noves eines com ara la figura del Dinamitzador de Joves per acompanyar el jove en el seu procés d'instal·lació, una Oficina Jove al portal Ruralcat, amb tota la informació necessària sobre ajuts i tot tipus de tràmits, i un Observatori Jove, per seguir l'evolució dels joves agricultors a Catalunya, segons ha dit la responsable d'Agricultura.

Teresa Jordà ha destacat la importància que aquests joves "s'orientin vers els interessos del consumidor i coneguin bé les diferents parts de la cadena de valor, no només la de producció, sinó la part final de la cadena, allà on s'aporta més valor als productes". En aquest sentit, ha defensat l'aposta de la conselleria per la formació.

Precisament, amb aquest objectiu, l'any passat es va posar en marxa un curs de gestió empresarial i financera d'aquests models de negoci, articulat per Agricultura, que el curs 2018 va comptar amb 1.800 alumnes, ha recordat la consellera. Davant dels participants del IV Aplec de joves al camp, Jordà ha defensat que "l'agricultura i la ramaderia del dia de demà" és a les mans dels joves" perquè són "el món rural d'avui" i "tenen l'oportunitat de pensar i fer com volen que sigui el de demà".

Jordà ha afirmat que els joves són "el relleu d'una de les professions més antigues de la Humanitat", i d'una professió "que sempre tindrà sentit i cabuda en aquesta societat". La consellera ha finalitzat la seva intervenció afirmant que els joves "formen part d'un projecte important per al futur del país, que aposta pel sector agroalimentari com a motor de l'economia catalana, i pels millors professionals capaços de liderar-lo".